SDP:n Eveliina Heinäluoma: nuorten rikollisuuden kasvuun on herättävä – toimenpiteitä tarvitaan välittömästi
27.11.2026 12:53:01 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoman mukaan Helsingin poliisin tänään kertomat tiedot nuorten tekemien rikosten kasvusta ovat pysäyttäviä. Vuoteen 2020 verrattuna alle 15-vuotiaiden rikosten määrä on kasvanut jopa 83 prosenttia. Poliisin mukaan nuorten tekemien pahoinpitelyrikosten määrä on kasvanut liki 40 prosenttia Helsingissä. Heinäluoman mukaan tilanteeseen on nyt nopeasti ja päättäväisesti puututtava ja suunta käännettävä.
– On aika lopettaa puheet siitä, että kyse olisi vain koronan aiheuttamasta väliaikaisesta muutoksesta. Uusimmat tilastot osoittavat sen, että yhteiskunnassamme tarvitaan nyt syvällistä keskustelua tilanteesta ja toimia, joilla suunta käännetään. Lasten ja nuorten on saatava sellaiset eväät elämään, että rikosten määrä saadaan käännettyä laskuun.
Heinäluoma korostaa, että tilanteen korjaamiseksi tarvitaan nopeasti sekä pehmeitä että kovia keinoja. Hän muistuttaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusta luodaan perheissä ja turvallisessa kasvuympäristössä. Siksi Heinäluoma on surullinen Orpon hallituksen lukuisista päätöksistä, joilla tätä pohjaa on murennettu. THL:n tuoreen arvion mukaan hallituksen päätökset ovat lisänneet pienituloisissa kotitalouksissa elävien lasten määrää 22 000:lla. Myös hallituksen päättämät järjestöleikkaukset heikentävät lapsiperheiden tukea ja ennaltaehkäisevää työtä. Lähes joka kolmas sote-järjestö on lapsi- ja perhejärjestö.
– Nuorten maailmojen eriytyminen on pysäytettävä. Meillä on nuoria, joilla menee paremmin kuin koskaan sekä nuoria, joilla menee hyvin huonosti ja tulevaisuususko on horjunut. Heille rikollisuus saattaa näyttää houkuttelevalta.
Heinäluoma pitää kuitenkin keskeisenä, että nuorten tekemiin rikoksiin puututaan jämäkästi, jotta rikoskierre saadaan katkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
SDP on esittänyt, että epäiltäessä alle 18-vuotiasta vakavasta rikoksesta, kytketään tähän nopea moniammatillinen arvio palveluiden tarpeesta, johon kytketään niin eri viranomaistoimet ja koulun toimenpiteet. Myös nuoren perhe tulisi ottaa tuen ja toimenpiteiden piiriin, mikäli mahdollista. Sdp:n mielestä myös silloin, jos nuori tuomitaan ehdolliseen vankeuteen, tuomioon tulisi sisällyttää aina tukitoimia, joihin on velvollisuus osallistua.
– Lisäksi viranomaisten välistä tiedonkulkua on vahvistettava ja sen juridisia sekä rakenteellisia esteitä purettava, jotta viranomaisilla mahdollisuus ja velvollisuus jakaa tietoa nuorten rikollisuuden ehkäisemiseksi ja tehokkaiden toimien suuntaamiseksi. Se, että yksikin nuori pelastettaisiin rikolliselle polulle ajautumisesta, ei saa olla kiinni viranomaisten tiedonkulun esteistä.
Heinäluoma huomauttaa myös siitä, että poliisin mukaan tyypillisiä rikoksia ovat esimerkiksi joukolla tehdyt pahoinpitelyt, joista kuvataan videoita, jotka jaetaan sosiaaliseen mediaan.
– Sosiaalisen median käytölle on saatava rajat ja tämän puolesta pitää toimia niin Suomessa, kuin EU:n tasolla, Heinäluoma päättää.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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