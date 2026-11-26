Turengissa sijaitsevan kerrostalon kerhohuone täyttyy kuukausittain iloisesta puheensorinasta. Pöytään katetaan kahvia ja naapureiden leipomia herkkuja, mutta luvassa on myös aivojumppaa, tietovisoja, keskustelua ja pieniä liikuntaharjoituksia.

Kerhon takana on talon asukas, 70-vuotias Asta Lehtiö, joka sai ajatuksen yhteisestä toiminnasta osallistuttuaan puolisonsa Erkin kanssa Muistijälki-hankkeen järjestämään Arjen aarteet -ryhmään syksyllä 2025.

– Ryhmässä oli todella mukava porukka, ja saimme paljon tietoa esimerkiksi ravitsemuksesta, liikunnasta ja aivoterveydestä. Erityisesti aivojumpat olivat mieluisia. Siitä se ajatus lähti, Asta kertoo.

Arjen aarteista syntyi kipinä omaan kerhoon

Asta ja Erkki osallistuivat Arjen aarteet -pilottiryhmään, jossa oli mukana reilu kymmenen osallistujaa. Tapaamisissa muun muassa jumpattiin, keskusteltiin terveellisestä ravinnosta ja valmistettiin yhdessä ruokaa. Ryhmän toiminta pohjautui FINGER-tutkimuksessa tunnistettuihin aivoterveyttä tukeviin elintapoihin.

– Monet asiat olivat ennestään tuttuja, mutta kun niistä keskusteltiin yhdessä, ne nousivat aivan eri tavalla tietoisuuteen. Saimme hyvän tietopaketin ja samalla tutustuimme uusiin ihmisiin, Asta kertoo.

Kun Asta myöhemmin ehdotti omassa taloyhtiössään uuden kerhon perustamista, naapurit ottivat ajatuksen innostuneesti vastaan.

– Meillä oli aiemmin ollut esimerkiksi laulukerho, mutta toiminta oli päättynyt. Olimme jo valmiita johonkin uuteen, talossa vuodesta 2006 asunut Laila Kiiskinen, 83, muistelee.

Nyt kerho kokoontuu kerran kuukaudessa, eikä osallistujia tarvitse houkutella paikalle.

– Väkeä tulee mielellään. On mukava nähdä, että ihmiset nauttivat yhdessäolosta, Asta sanoo.

Murresanoja, aivojumppaa ja yhteisiä oivalluksia

Kerhon ohjelma vaihtelee tapaamiskerrasta toiseen. Välillä ratkotaan tietovisoja, välillä muistellaan maakuntalauluja tai pohditaan ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Myös tuoli- ja käsijumpat kuuluvat ohjelmaan.

Yksi mieleenpainuvista kerhokerroista syntyi, kun eräs asukas toi mukanaan listan eteläpohjalaisia murresanoja. Niitä yritettiin yhdessä kääntää hämeen murteelle naurun säestyksellä. Muutoinkin kerhossa nauretaan paljon.

– Aivojumpat ovat olleet erityisen suosittuja. Ei tarvitse olla mitään kovin monimutkaista ohjelmaa, jotta saadaan aikaan kiinnostava tapaaminen, Asta kertoo.

Ideoita ei tarvitse keksiä yksin. Asta hyödyntää Arjen aarteet -ryhmästä saamiaan materiaaleja sekä Ikäinstituutin Kotikulmilla-tiimin Tsemppari-viesteistä kuukausittain saatavia toimintavinkkejä. Myös kerholaiset tuovat tapaamisiin omia tehtäviään ja keskustelunaiheitaan.

Laila Kiiskisen mielestä jokainen kerhokerta on omalla tavallaan kiinnostava.

– Yhdessä tekeminen on aivan erilaista kuin yksin kotona. Ja aina oppii tai muistaa jotain uutta.

Kerhossa on puhuttu myös arkisista hyvinvointiteoista, kuten riittävästä juomisesta ja liikkumisesta. Pienet muistutukset voivat innostaa kokeilemaan harjoituksia myöhemmin kotonakin.

– Kotona saattaa ajatella, että pitäisi tehdä jotain, mutta yhdessä siihen tulee helpommin ryhdyttyä, osallistujat pohtivat.

Pienillä teoilla kohti aivoystävällisempää arkea

Arjen aarteet -ryhmä sai Astan ja Erkin tarkastelemaan myös omia elintapojaan uudella tavalla. Liikunta on kuulunut heidän arkeensa jo pitkään. Molemmat käyvät vesijumpassa ja muissa liikuntaryhmissä ja Asta ulkoilee koiran kanssa. Kotona puolestaan Erkki vastaa usein ruoanlaitosta. Ryhmässä saatu ravitsemustieto on näkynyt konkreettisesti pariskunnan ruokapöydässä.

– Olemme alkaneet kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi kasvisten määrään. Myös tuotteiden suola-, kuitu- ja rasvapitoisuudet kiinnostavat. Kaupassa katson pakkausmerkintöjä aivan eri tavalla kuin ennen, Erkki kertoo.

– Usein sanotaan, että pitäisi syödä terveellisesti, mutta ei välttämättä kerrota tarkemmin, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ryhmässä asioita avattiin konkreettisesti, Erkki jatkaa.

Myös muut kerholaiset pitävät huolta aivoterveydestään monin tavoin.

Tuula Kari, 77, pyöräilee, ulkoilee ja tekee käsitöitä. Laila Kiiskinen puolestaan käy rollaattorin kanssa kuntosalilla kerran viikossa. Aivoja aktivoidaan myös ristikoilla, sanapeleillä ja muilla mieluisilla harrastuksilla.

Kerholaiset muistuttavat, ettei aivoterveydestä huolehtimisen tarvitse tarkoittaa suuria elämäntapamuutoksia. Pienetkin asiat ovat tärkeitä, ja yhdessä tekeminen voi antaa niihin lisää motivaatiota.

Toisten seura tuo turvaa ja valoa arkeen

Kerrostalossa yhteisöllisyydellä on pitkät perinteet. Noin 20 vuotta sitten valmistuneessa, alun perin senioritaloksi suunnitellussa rakennuksessa on 26 asuntoa ja 33 asukasta. Asukkaiden keski-ikä on hieman yli 75 vuotta.

Talossa on järjestetty vuosien varrella muun muassa yhteisiä ruokailuja, kahvituksia esimerkiksi ystävänpäivänä, joulupuurojuhlia ja pihatalkoita. Naapurit auttavat toisiaan arjen pienissä asioissa, lainaavat sanomalehtiä ja vaihtavat kuulumisia.

Yhteisissä talkoissa on maalattu pihakatoksia, suunniteltu ja toteutettu kukkaistutuksia ja huolehdittu pihan viihtyisyydestä. Jopa taloyhtiön robottiruohonleikkuri sai nimensä yhteisvoimin: 29 ehdotuksen joukosta valittiin Roope.

– On mukavaa, kun tunnetaan toisiamme ja voidaan pysähtyä juttelemaan. Samalla vähän katsotaan toistemme perään, se tuo turvallisuutta, Marja-Leena Rentola, 73, kuvailee.

Asta ja Erkki muuttivat kerrostaloon asuttuaan sitä ennen yli 30 vuotta omakotitalossa. Muutos tuntui aluksi suurelta, mutta talon yhteisöllisyys on tehnyt sopeutumisesta helppoa.

– Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen. Täällä on turvallinen olo, kun ihmiset tuntevat toisensa, Asta kertoo.

Toisten tapaaminen on myös kerhon perimmäinen tavoite. Sosiaalinen kanssakäyminen tukee aivoterveyttä, mutta yhteiset hetket ovat tärkeitä myös siksi, että niissä voi jakaa elämän iloja ja huolia.

– Ei tarvitse olla montaa aihetta. Ihmisillä on tarve puhua ja jakaa asioita toistensa kanssa, Laila sanoo.

Marja-Leena Rentola kannustaa muitakin hakeutumaan toisten seuraan.

– Kannattaa mennä toisten joukkoon. Kun saa keskustella ja vaihtaa ajatuksia, omat huoletkin voivat hetkeksi väistyä. Silloin maailmaa näkee taas vähän valoisammin, hän sanoo.

Hänen mielestään pienet, myönteiset hetket voivat olla hyvin merkityksellisiä.

– Jos jää yksin miettimään asioita, ajatukset saattavat kiertää samaa rataa. Yhdessä muiden kanssa saa uusia näkökulmia ja hyvän mielen. Pienet asiat muuttuvat iän myötä yhä tärkeämmiksi.

Taloyhtiön kerho osoittaa, että aivoterveyttä tukevaa toimintaa voi syntyä myös asukkaiden omasta aloitteesta. Tarvitaan vain joku, joka kutsuu ihmiset yhteen, ja muita, jotka innostuvat lähtemään mukaan.

Astalle kerhon järjestäminen on palkitsevaa.

– Kun ihmiset tulevat paikalle ja näkee, että he nauttivat, se innostaa jatkamaan.

Tämä artikkeli on osa Muistaakseni huomenna -kampanjaa. Kampanja kehottaa tekemään pieniä arjen valintoja tänään, jotta muistaisimme vielä huomenna.

Muistijälki – aivoterveyttä elämän varrelle -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettu hanke vuosille 2025–2027. Sitä toteuttavat yhteistyössä päätoteuttaja Kanta-Hämeen hyvinvointialue sekä osatoteuttajat Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).



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