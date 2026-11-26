Työelämän kolmio kokosi lähes 80 kävijää Hyvinkäälle – tapahtumaa halutaan jatkaa vuosittain 18.11.2026 13:09:14 EET | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja Remmi Työpalvelu Oy järjestivät keskiviikkona 11. marraskuuta Hyvinkään Kipinä-talossa maksuttoman Työelämän kolmio – kohtaamisista töihin -tapahtuman. Tapahtuman tavoitteena oli löytää uusia työelämän mahdollisuuksia, lisätä tietoa täsmätyökykyisten työllistämisestä ja madaltaa työnantajien kynnystä tarjota työmahdollisuuksia. Paikalla oli 77 kävijää ja yhdeksän näytteilleasettajaa, joiden joukossa oli työnantajia ja työllistymisen tuen asiantuntijoita.