Keusoten aluehallitus kokoontuu 1.12.2026
27.11.2026 13:51:34 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 1.12.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa päivitetyn yhteistyösopimuksen hyväksyntää Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle, alueellista opiskeluhuollon suunnitelmaa sekä ulkoisen tarkastuksen järjestämistapaa.
Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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