Kälviän kirjastolla 8.12. järjestettävässä avoimessa yleisöillassa historioitsija ja kirjailija, FT Ville Eerola, kertoo matkastaan vaiherikkaan paikallishistorian parissa. Samalla jatketaan ajatusten, muistojen ja kokemusten vaihtoa, joka alkoi Lohtajan kirjastolla aiemmin järjestetyssä tapahtumassa. Se kokosi paikalle noin neljäkymmentä paikallishistoriasta kiinnostunutta kuulijaa ja keskustelijaa.

Kälviän, Lohtajan ja Ullavan historian kirjoittaminen on iso työsarka. Paikallisena oppaana työssä on toiminut Kokkolan kaupungin nimeämä historiatyöryhmä, jossa on jäseniä kyseisten kuntien alueilta. Työryhmällä on kokemusta kirjahankkeiden luotsaamisesta jo entuudestaan, muun muassa Kokkolan kaupungin historian viidennen osan ja Kaarlelan pitäjän historian neljännen osan tiimoilta. Nyt työn alla on vuosien 2024–2027 aikana toteutettava hanke, jonka tuloksena syntyy kolmen entisen kunnan yhteinen kirja: Kälviän, Lohtajan ja Ullavan historia vuosina 1865–2008. Historiakirja tullaan julkaisemaan vuoden 2028 alkupuolella.

Hyvinkääläislähtöinen Eerola esitelmöi Kälviällä otsikolla Kolmen kunnan ruohonjuuritason voimannäyte 1865–2008. Tutkimuksessa yhdistystoiminnan monipuolisuus ja suuri merkitys ovat nousseet vahvasti esille.

Yhdistykset ovat näissä kunnissa olleet varsinaisia kehityksen vetureita. Tämä näkyy muun muassa urheilussa, kulttuurissa ja hengellisessä elämässä, kertoo Eerola.

Eerola tunnetaan perusteellisena tutkijana. Historiatutkimuksen ohella hän on julkaissut myös kaunokirjallisuutta, mikä näkyy hänen tavassaan kuvata menneisyyttä sekä analyyttisesti että ihmisläheisesti.

Olemme hyvin mielissämme siitä, että olemme onnistuneet löytämään tekijän, joka yhdistää vahvan historiantutkimuksellisen osaamisen sujuvaan ja eläytyvään kerrontaan, toteaa historiatyöryhmän puheenjohtaja Helena Anttiroiko-Mehtälä.

Kirjan tekijä ja hankkeen toimijat toivovat asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden löytävän tiensä Kälviän kirjastolle, sillä "tätä hetkeä on kauan odotettu". Tilaisuudessa selviää, mihin paikallishistorian tapahtumaan tuo lausahdus liittyy ja kuinka se kytkeytyy parhaillaan viimeisteltävään Kälviän, Lohtajan ja Ullavan historiaan, joka yhdistää laajan tutkimustiedon, runsaan kuvituksen ja lukijaystävällisen esitystavan. Kälviällä yleisöllä on mahdollisuus jakaa omia muistojaan, tietojaan ja näkökulmiaan sekä esittää kysymyksiä kirjahankkeen tekijöille.

Tilaisuuden järjestävät Kokkolan kaupungin museopalvelut, kirjastopalvelut sekä kirjahankkeen historiatyöryhmä.

Lehdistö on tervetullut osallistumaan joulukuun yleisötilaisuuteen.

Kälviän, Lohtajan ja Ullavan historia 1865–2008





Kokkolan kaupungin tilaama historiateos käsittelee Kälviän, Lohtajan ja Ullavan historiaa kunnallisasetuksen voimaantulosta vuonna 1865 kuntaliitokseen vuonna 2009 saakka. Teoksen kirjoittaa FT Ville Eerola. Kirjan on määrä ilmestyä vuonna 2028.

Kirjahankkeen yleisötilaisuus

ti 8.12.2026 klo 17–19

Kälviän kirjasto

Lisätiedot:

Erik Engberg, 044 780 9757 / erik.engberg(at)kokkola.fi

hankkeen koordinointi



Helena Anttiroiko-Mehtälä, 050 355 2880 / helena.mehtala(at)anvianet.fi

historiatyöryhmän puheenjohtaja

Ville Eerola, 050 593 7549 / ville.eerola(at)helsinki.fi

kirjan tekijä