Salibandyn MM-kisat tavoittaneet yli satatuhatta ihmistä
27.11.2026 14:40:58 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Tampereella 5.–13. joulukuuta järjestettävien MM-kisojen oheistapahtumat ja -toiminnot ovat tavoittaneet ennen kisojen alkua yli 150 000 ihmistä.
Free of Limits -teemalla järjestettävissä MM-kisoissa kansainvälisen suurtapahtuman vetovoimaa hyödynnetään liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistumisen esteiden madaltamisessa.
Kisojen ympärille rakennetut oheistoiminnot ovat vieneet salibandya ja liikunnan iloa kouluihin, kauppakeskuksiin ja erilaisiin tapahtumiin sekä tavoittaneet ihmisiä myös perinteisen salibandy-yhteisön ulkopuolelta.
– Jo ennen kisojen alkua saavutettu tavoittavuus kertoo siitä, millaisia mahdollisuuksia kansainvälinen urheilutapahtuma tarjoaa. Olemme halunneet alusta lähtien rakentaa tapahtumakokonaisuutta, jotka näkyvät lasten ja nuorten arjessa, kertoo MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen.
Noin 7 000 yläkoululaista pääsee kokemaan MM-kisat
Tampereen kaupungin ja Salibandyliiton yhteistyö mahdollistaa noin 7 000 yläkoululaisen osallistumisen salibandyn MM-kisoihin. Monelle nuorelle vierailu voi olla ensimmäinen kokemus kansainvälisestä huippu-urheilutapahtumasta.
– Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa on erinomainen esimerkki siitä, miten tapahtumajärjestäjä ja kaupunki voivat yhdessä rakentaa suurtapahtuman ympärille yhteiskunnallista arvoa. On hienoa, että tuhannet nuoret pääsevät kokemaan kotikisojen tunnelman osana omaa koulupäiväänsä, Voutilainen sanoo.
MM-kisojen yhteydessä on tuotettu myös ala- ja yläkouluille suunnattua maksutonta materiaalia, joka on kaikkien koulujen hyödynnettävissä ympäri Suomen. Näin kisojen ympärille rakennettu toiminta tavoittaa myös niitä nuoria, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tapahtumaan paikan päällä.
Yhteistyössä Suomalaisen Kirjakaupan kanssa toteutettava Lue 15 & Liiku 15 -haaste puolestaan yhdistää kaksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeistä teemaa: lukemisen ja liikkumisen. Keskiviikkona 9.12. järjestettävään haasteeseen voi osallistua niin Hakametsän koululaisottelussa kuin omassa koulussa eri puolilla Suomea.
– Lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä tarvitaan uusia lähestymistapoja ja rohkeasti erilaisia yhteistyömuotoja. Huippu-urheilun tarjoamat esikuvat ja yhteisölliset kokemukset voivat parhaimmillaan synnyttää kipinän, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen, Salibandyliiton kehityspäällikkö Tiina Koivisto kertoo.
Kisojen teemapäivät nostavat esiin vapaaehtoisuuden, lasten ja nuorten liikkumisen, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä. Yhteistyössä Hope ry:n kanssa toteutettava urheiluvarustekeräys tarjoaa puolestaan jokaiselle mahdollisuuden edistää konkreettisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.
– Liikunnan ja urheilun pariin löytämisen ei pitäisi olla kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta, aiemmasta lajitaustasta tai siitä, millaiseksi liikkujaksi itsensä kokee. Haluamme tarjota erilaisia väyliä osallistua ja löytää liikunnasta itselleen jotakin merkityksellistä, Koivisto jatkaa.
MM-kisojen rinnalla rakennetaan merkityksellistä perintöä
Kansainvälisen urheilutapahtuman yhteiskunnallinen arvo rakentuu myös siitä, mitä sen ympärillä saadaan aikaan ja mitä tapahtumasta jää elämään.
Salibandyn MM-kisojen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa.
– Haluamme, että Tampereen MM-kisat muistetaan paitsi upeana kansainvälisenä urheilutapahtumana myös siitä, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan kaukalon ulkopuolella. Suurtapahtuman järjestäminen on mahdollisuus rakentaa jotain sellaista, joka jää elämään kisojen jälkeenkin, Voutilainen summaa.
Yhdeksän kisapäivän aikana ratkaistaan maailmanmestaruus, mutta samalla rakennetaan pitkäjänteisesti liikunnallisempaa ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta.
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Elämyksiä kaiken ikäisille
Löydä tekemistä ja elämyksiä MM-kisapäiviin
Monipuoliset kisa-aktiviteetit tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuksia liikkua, osallistua ja kokea kansainvälistä kisatunnelmaa yhdessä.
Tutustu MM-kisojen kisa-aktiviteetteihin
Säbäkipinää kouluihin – myös yläkoululaisille
Salibandyliiton maksuttomat koulumateriaalit tarjoavat opettajille konkreettisia välineitä liikunnallisen koulupäivän rakentamiseen. Materiaaleja on tarjolla alakoulujen lisäksi myös yläkouluille. Kaikki materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ympäri Suomen, myös MM-kisojen jälkeen.
Tutustu kouluille suunnattuihin materiaaleihin
Annetaan yhdessä mahdollisuus harrastaa
MM-kisojen ja Hope ry:n yhteistyöllä edistetään lasten ja nuorten yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia. Voit osallistua lahjoittamalla hyväkuntoisia urheiluvarusteita Kauppi Sports Centerissä koko kisojen ajan.
Tutustu MM-kisojen Hope-kampanjaan ja lähde mukaan tekemään hyvää
Tervetuloa MM-kotikisoihin
Miesten salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Tule kokemaan maailman parasta salibandya ja kansainvälistä kisatunnelmaa paikan päällä!
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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