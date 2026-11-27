Jorvin sairaalakampus on HUSin toiseksi suurin, ja sen toimintaa on viime vuosina vahvistettu merkittävästi uuden osastorakennuksen myötä. Synnytystoiminta on siirtynyt moderneihin ja tarkoituksenmukaisiin tiloihin, ja samalla yhä suurempi osa äitiysvastaanotosta ja synnytyksistä on keskitetty Jorviin. Myös lasten vastaanottotoiminta on siirtynyt Peijaksen sairaalasta Jorviin.

– Synnytysosasto toimii nyt hienoissa uusissa tiloissa. Tilaa on entistä useammalle synnyttäjälle, mikä on tarpeen synnytysten määrän kasvaessa Uudellamaalla, sanoo aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Nina af Hällström.

Synnytysosastolla on kaksitoista täysin varusteltua synnytyssalia. Salien yhteydessä on ammehuone, jossa synnyttäjä voi saada kivunlievitystä ja halutessaan myös synnyttää lapsensa veteen. Osaston henkilökunta on ammattitaitoista, ja toiminnan keskiössä ovat synnyttäjän toiveet ja lapsen etu. Synnytysosastolla on usein ruuhkaa ja silloin kaikki salit ovat samaan aikaan käytössä. Noin kymmenkunta kätilöä on aiemmin työskennelleet Tammisaaren ja Lohjan synnytyssairaaloissa. Osastolla työskentelee yhteensä yli 70 kätilöä kolmessa vuorossa.

– Oli rauhoittavaa kuulla, että täällä työskentelee paljon ruotsin kieltä puhuvia kätilöitä, jotta kenenkään synnyttäjän ei tarvitsisi kantaa huolta siitä, saako hän synnyttää omalla äidinkielellään ruotsiksi. Työmme ei kuitenkaan ole vielä valmis. Tarvitaan lisää resursseja, jotka tukisivat henkilöstön työhyvinvointia ja parhaimmillaan mahdollistaisivat muun muassa paikan päällä järjestettävät tutustumiskäynnit synnytysosastolle, sanoo kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja Anita Westerholm.

Vierailun aikana keskusteltiin myös Jorvin roolista Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaita palvelevana päivystyssairaalana. Jorvissa toimii yksi maan ruuhkaisimmista ympärivuorokautisista päivystyksistä, jossa hoidetaan päivittäin suuri määrä potilaita, myös lasten päivystys. Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille Lohjan sairaala tarjoaa ympärivuorokautista erikoissairaanhoitoa sekä perusterveydenhuollon palveluja yhteispäivystyksessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

– Jorvin sairaala on Länsi-Uudenmaan suurin sairaala ja toimii hyvin. Samalla on tärkeää vähentää päivystyksen kuormitusta vahvistamalla perusterveydenhuoltoa, laajentamalla terveysasemien aukioloaikoja ja jatkamalla omalääkärimallin kehittämistä. Tavoitteena on, että potilaat saavat oikeaa hoitoa oikealla hoidon tasolla ja oikeaan aikaan, toteaa Mårten Johansson, joka edustaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja RKP:tä HUSin hallituksessa.

Kardiologian ja keuhkosairauksien osastolla ryhmä sai kuulla, kuinka suuri osa potilaista tulee hoitoon päivystyksen kautta ja miten hoitohenkilökunta työskentelee muun muassa sydän- ja keuhkosairauksia sairastavien potilaiden parissa. Ylilääkäri Johan Lassus esitteli ryhmälle sekä osaston että sydänkeskuksen toimintaa.

– Henkilöstön ammattitaito, osaaminen ja sitoutuneisuus tekivät meihin suuren vaikutuksen. Sydän- ja keuhkosairauksia sairastavien potilaiden hoito on keskeinen osa erikoissairaanhoitoa, ja on selvää, että Jorvilla on avainrooli myös tällä alueella, toteaa af Hällström.

Vierailu vahvisti käsitystä siitä, että Jorvin sairaala on yksi Länsi-Uudenmaan terveydenhuollon kulmakivistä. Jotta laadukas hoito voidaan turvata myös tulevaisuudessa, on jatkossakin panostettava henkilöstön työhyvinvointiin, riittäviin resursseihin ja toimiviin hoitoketjuihin.

Lisätietoja:

Nina af Hällström, 045 6503820

Mårten Johansson, 040 5017245

Anita Westerholm, 044 0557565