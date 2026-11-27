Tuomio liittyi Espoossa omakotitalon katolla tehtyyn asennustyöhön, jossa yhtiön työntekijä putosi katolta noin neljän metrin korkeudesta. Putoaminen tapahtui, kun henkilökohtaisena putoamissuojauksena käytetyn köyden kiinnityspiste petti.

Käräjäoikeuden mukaan yhtiö ei ollut järjestelmällisesti tunnistanut ja selvittänyt työn haitta- ja vaaratekijöitä tai suunnitellut työtä. Oikeus katsoi, että kohteessa työtä on todennäköisesti jouduttu tekemään köysien varassa, jolloin työn turvallinen toteuttaminen olisi edellyttänyt asianmukaista vaarojen arviointia, työn suunnittelua, työntekijöiden riittävän osaamisen varmistamista sekä tarkoituksenmukaisia työvarusteita. Lisäksi työskentelyolosuhteita ei pidetty riittävän turvallisina.

Käräjäoikeus korosti työntekijöiden osaamisen, perehdytyksen ja työn asianmukaisen valvonnan merkitystä

Yhtiön todettiin laiminlyöneen työnantajalle kuuluvan huolehtimis- ja tarkkailuvelvollisuuden sekä perehdyttämisvelvollisuuden. Käräjäoikeus korosti ratkaisussaan työntekijöiden osaamisen, perehdytyksen ja työn asianmukaisen valvonnan merkitystä. Työntekijät eivät olleet erityisen kokeneita, eikä heidän katsottu saaneen valjaiden varassa työskentelyyn liittyvää nimenomaista perehdytystä.

Työnjohtajan katsottiin laiminlyöneen muun muassa velvollisuuksiaan työn suunnittelussa, työntekijöiden perehdyttämisessä ja työn valvonnassa. Toimitusjohtajan puolestaan katsottiin laiminlyöneen muun muassa asianmukaiseen vaarojen arviointiin, korkealla tehtävän työn turvallisuuden varmistamiseen sekä perehdyttämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työn asianmukainen vaara- ja haittatekijöiden huolellinen arviointi ja työn ennakollinen suunnittelu ovat työturvallisuuden keskeisiä lähtökohtia. Korkealla tehtävään työhön liittyy merkittävä putoamisriski, minkä vuoksi työn turvallinen toteuttaminen on suunniteltava huolellisesti. Samalla on varmistettava, että työntekijöillä on tehtävän edellyttämä osaaminen, riittävä perehdytys ja turvalliset työmenetelmät käytössään.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomio 26.11.2026, R 750/2026/5800. Tuomio ei ole lainvoimainen.