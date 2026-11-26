Nauvon vierasvenesataman hankinta julkaistaan
27.11.2026 17:00:00 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote
Paraisten kaupunki julkaisee Nauvon vierasvenesataman toimintaa vuodesta 2027 alkaen koskevan hankinnan. Hankintailmoitus julkaistaan Hilmassa. Hilma on Suomen kansallinen julkisten hankintojen palvelu, jossa viranomaiset ja julkiset organisaatiot julkaisevat hankintailmoituksensa. Yritykset saavat Hilman kautta tietoa ajankohtaisista tarjouspyynnöistä ja voivat jättää tarjouksia. Hankinta julkaistaan palvelussa Hilman tavanomaisen käsittely- ja julkaisuprosessin jälkeen. Tämä voi kestää enintään 48 tuntia.
Nauvon vierasvenesatama toimii myös jatkossa vierasvenesatamana. Hankinnan tavoitteena on löytää pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka pystyy varmistamaan vierasvenesataman tarvittavan kehittämisen niin, että Nauvo tarjoaa tulevaisuudessakin houkuttelevan vierasvenesataman sekä palveluita veneilijöille, vierailijoille ja paikallisille asukkaille.
Hankinta koskee uuden toimijan valintaa vastaamaan vierasvenesataman päivittäisestä toiminnasta vuodesta 2027 alkaen. Tehtävä käsittää muun muassa vierasvenesatamapalvelut, asiakaspalvelun sekä kahvila- ja ravintolatoiminnan. Valitulle toimijalle annetaan mahdollisuus kehittää toimintaa ja palvelutarjontaa kaupungin hankinnassa määrittelemien puitteiden ja vaatimusten mukaisesti.
Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka tukee vierasvenesataman pitkäjänteistä kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla, vahvistaa Nauvon vetovoimaa ja edistää saariston elinvoimaisuutta. Kaupunki on määritellyt hankinnassa toiminnalle vaatimukset ja tavoitteet varmistaakseen hyvin toimivan vierasvenesataman ja alueen kehittämisen jatkumisen.
Markkinatutkimus loi pohjan hankinnalle
Kaupunki on ennen hankintaa toteuttanut sekä markkinatutkimuksen että markkinavuoropuhelun varmistaakseen, että hankinnan ehdot ovat realistisia ja toimivat käytännössä.
Hankinta toteutetaan yhteistyössä Hankintajuristit Oy:n kanssa. Yhtiöllä on laaja kokemus ja asiantuntemus vastaavista hankinnoista.
Arviointiin osallistuu monipuolinen asiantuntijaryhmä
Kaupunginhallitus on nimennyt hankinnan valmistelua varten arviointiryhmän, johon kuuluu kolme ulkopuolista asiantuntijaa ja kolme viranhaltijaa. Ryhmä on osallistunut hankinta-asiakirjojen valmisteluun ja arvioi jätetyt tarjoukset hankinnassa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti.
Tarjousten jättämisen määräpäivä on 8.1.2027.
Hankinta julkaistaan Hilmassa hakusanalla Paraisten kaupunki. Huomioithan, että hankinnan näkyminen palvelussa voi kestää enintään 48 tuntia siitä, kun ilmoitus on lähetetty julkaistavaksi.
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Yhteyshenkilöt
Matias JensénTekninen johtaja / Teknisk direktörPuh:+358443585724matias.jensen@pargas.fi
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