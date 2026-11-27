Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokous 1.12.2026
27.11.2026 16:19:32 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Nuorisojaoston kokouksen 1.12.2026 esityslista on julkaistu. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto käsittelee nuorisotoiminnan avustusten toimintalinjauksia, vuoden 2026 leiriavustusten lopullista jakoa sekä yksittäisiä avustushakemuksia.
Vuonna 2027 nuorisotoiminnan avustuksiin on käytettävissä yhteensä 3 306 000 euroa, mikä on 259 000 euroa enemmän kuin vuonna 2026. Avustusmäärärahaa on korotettu 200 000 eurolla, minkä lisäksi nuorisopalvelukokonaisuuden budjetista on siirretty avustuksiin 59 000 euroa.
Esityslista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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