Vihreiden Elo: Lasten ruokasuositukset on kirjattava lakiin vielä tällä vaalikaudella
27.11.2026 16:18:38 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Tänään julkistetut lapsiperheiden ruokasuositukset ohjaavat terveyttä edistävään, kestävään ja monipuoliseen kasvipainotteiseen ruokavalioon iästä riippumatta. Laki ei kuitenkaan velvoita tarjoamaan suositusten mukaista ruokaa kouluissa ja päiväkodeissa. Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) vaatii, että eduskunta käsittelee hänen lakialoitteensa ennen vaalikauden loppua.
Vihreiden Elon mukaan päiväkoti- ja kouluruokailu ovat tehokkaimpia paikkoja edistää terveellisiä ruokailutottumuksia koko väestössä. Elo on tehnyt lakialoitteen ravitsemussuositusten kirjaamisesta perusopetuslakiin ja varhaiskasvatuslakiin. Myös laaja joukko terveys- ja ruoka-alan toimijoita on nostanut esiin tarpeen edistää kansanterveyttä joukkoruokailun avulla.
– Sillä on suuri merkitys, millaista ruokaa lapsille tarjotaan. Kun ravitsemussuositukset toteutuvat kouluissa ja päiväkodeissa, tuemme lasten terveyttä ja samalla edistämme ruoantuotannon ekologista kestävyyttä, Elo sanoo.
Aloite on ollut eduskunnan sivistysvaliokunnassa kesäkuusta lähtien. Jos valiokunta ei käsittele aloitetta ennen kevään eduskuntavaaleja, aloite raukeaa. Nyt uusien suositusten julkaisun jälkeen asia olisi käsiteltävä pikaisesti.
– Uudet suositukset antavat vahvan selkänojan julkisten ruokapalveluiden ammattilaisille. Kun ravitsemussuositukset kirjattaisiin lakiin, olisi kaikille selvää, että niitä tulee noudattaa. Näin ammattilaiset voisivat keskittyä siihen, miten valmistetaan maistuvaa ja ravitsevaa ruokaa kaikille lapsille, Elo sanoo.
– Lakiesitys on aloitteen muodossa valmiina, ja sille on laaja ruoka- ja terveysalan toimijoidenn tuki. Nyt on hallituspuolueista kiinni, varmistetaanko lain tasolla, että lapset saavat suositusten mukaista ruokaa jokaisessa koulussa ja päiväkodissa, Elo vaatii.
Elo korostaa, että ruokavalinnoilla voidaan vaikuttaa sekä terveyteen että ympäristöön, mikä on hyväksi niin kansanterveydelle kuin planeetalle. Suositusten laatijat esittävät itse, että ruokatottumuksia on kehitettävä terveellisempiä valintoja tukevaksi esimerkiksi terveysperusteisella hinnoittelulla ja rajoittamalla epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia.
– Jotta terveelliset ja kestävät ruokavalinnat olisivat valtavirtaa, ne on tehtävä edullisiksi ja houkutteleviksi. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitämme laajapohjaista terveysveroa, jolla voitaisiin ohjata terveellisempiin ruokavalintoihin. Lisäksi kaupalla on tärkeä rooli tuotteiden hinnoittelussa ja sijoittelussa, Elo sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
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