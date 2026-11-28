Kokoomuksen Sarkomaa: Ikäihmisten superkotitalousvähennystä tulee edistää
28.11.2026 10:05:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa kirittää hallitusohjelmaan kirjatun selvityksen ikäihmisten parannetusta kotitalousvähennyksestä. Senioreiden superkotitalousvähennys auttaisi hankkimaan arjen apua ajoissa ja ehkäisisi raskaampien palvelujen tarvetta.
– Jos siivous tai muut arjen askareet alkavat käydä hankaliksi, pienikin apu voi olla ratkaiseva. On inhimillisesti ja taloudellisesti viisasta tukea kotona pärjäämistä ennen kuin ongelmat kasautuvat, Sarkomaa sanoo.
Korotettu kotitalousvähennys antaisi ikäihmiselle paremmat mahdollisuudet hankkia juuri omaan elämäntilanteeseensa sopivia palveluja. Ihmiset ja elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia ja usein hyvin pienelläkin, mutta ihmisille sopivalla lisäavulla voidaan turvata arjen sujuvuutta.
Hallitusohjelmassa on sovittu, että mahdollisuuksia ikäihmisten parannetun kotitalousvähennyksen käyttöönottoon selvitetään. Sarkomaa edellyttää, että kirjaus viedään ripeästi eteenpäin.
– Hallitusohjelman kirjaus on toteutettava. Tarvitsemme arvion siitä, miten senioreiden superkotitalousvähennys toteutettaisiin ja millaisia vaikutuksia sillä olisi ikäihmisten arkeen, palvelujen tarpeeseen ja julkiseen talouteen.
Selvityksen pohjaksi on jo olemassa vaihtoehtoja. Sitran julkaisemassa mallissa 75 vuotta täyttäneiden kotitalouspalvelujen työn osuudesta voisi vähentää verotuksessa 70 prosenttia, omavastuu poistettaisiin ja pienituloisille maksettaisiin erillistä tukea, jos heidän veronsa eivät riittäisi vähennyksen hyödyntämiseen.
– Sitran malli tarjoaa hyvän lähtökohdan jatkovalmistelulle. Erityisen tärkeää on ratkaista, miten tuki tavoittaisi myös ne eläkeläiset, jotka eivät pysty nykyisen kaltaista vähennystä pienen eläkkeen vuoksi hyödyntämään, Sarkomaa huomauttaa.
Kotitalousvähennyksen rooli on ikäihmisille erityisen tärkeä. Valtaosa, noin 90 prosenttia yli 75-vuotiaista, asuu kotona. Vain noin kuusi prosenttia kaikista ikäihmisistä asuu ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja noin 13 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa.
– Senioreiden elämäntilanteet ovat erilaisia ja palveluihin tarvitaan vaihtoehtoja. Usein avun tarve kasvaa iän myötä. Moni seniori asuu yksin, eikä kaikilla ole läheisiä tai ystäviä auttamassa. Kotitalousvähennys on tärkeä tuki ikäihmisille sekä heitä auttaville läheisille, joista moni on mukana työelämässä.
Sarkomaa korostaa, että arjen palvelujen kysyntä loisi samalla työtä paikallisiin yrityksiin ja edistäisi työllisyyttä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Limnell ja Kauma: Orpon neuvottelulinjassa on kyse Suomen edusta ja koko Euroopan turvallisuudesta28.11.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat Jarno Limnell ja Pia Kauma korostavat EU:n budjettineuvotteluissa Suomen kansallisten etujen puolustamista sekä Euroopan turvallisuuden, kilpailukyvyn ja strategisen toimintakyvyn vahvistamista.
Kokoomuksen Multala: Jokaisen lapsen pitää osata suomea koulun alkaessa – perussuomalaisten varhaiskasvatusavaus veisi päinvastaiseen suuntaan27.11.2026 15:51:46 EET | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vaatii, että maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen lisätään suomen kielen oppimisen tukemiseksi. Perussuomalaisten tänään julkaistussa koulutusohjelmassa puolue esittää subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista. Käytännössä rajaus osuisi esimerkiksi maahanmuuttajaperheisiin, joissa äiti tai molemmat vanhemmat ovat kotona.
Kokoomuksen Kopra: Keskustan kolmas tie kulkee veronmaksajan lompakon kautta27.11.2026 12:31:57 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra tyrmää keskustan kolmen miljardin euron veronkiristykset. Keskustan Antti Kaikkosen mainostama talouspolitiikan kolmas tie kulkee suoraan veronmaksajan lompakkoon.
Kokoomuksen Jukkola: Suomen kriittinen infra ei saa olla vakoiludroonien vapaata riistaa26.11.2026 13:24:34 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan huoltovarmuusryhmän puheenjohtaja Janne Jukkola vaatii huoltovarmuudelle kriittisille yrityksille parempia keinoja havaita ja paikantaa luvatonta droonitoimintaa. Hän on jättänyt asiasta toimenpidealoitteen eduskunnassa.
Kokoomuksen Kauma: Sdp:n veromoukarista on turvallisuus kaukana26.11.2026 12:42:43 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma tyrmää SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheet ”turvallisesta” sopeutusmallista. Kauman mukaan puolet veroilla ja puolet leikkauksilla toteutettava sopeutus iskisi suoraan sinivalkoiseen yrittäjyyteen ja veisi pohjaa Suomen kasvulta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme