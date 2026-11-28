– Jos siivous tai muut arjen askareet alkavat käydä hankaliksi, pienikin apu voi olla ratkaiseva. On inhimillisesti ja taloudellisesti viisasta tukea kotona pärjäämistä ennen kuin ongelmat kasautuvat, Sarkomaa sanoo.

Korotettu kotitalousvähennys antaisi ikäihmiselle paremmat mahdollisuudet hankkia juuri omaan elämäntilanteeseensa sopivia palveluja. Ihmiset ja elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia ja usein hyvin pienelläkin, mutta ihmisille sopivalla lisäavulla voidaan turvata arjen sujuvuutta.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että mahdollisuuksia ikäihmisten parannetun kotitalousvähennyksen käyttöönottoon selvitetään. Sarkomaa edellyttää, että kirjaus viedään ripeästi eteenpäin.

– Hallitusohjelman kirjaus on toteutettava. Tarvitsemme arvion siitä, miten senioreiden superkotitalousvähennys toteutettaisiin ja millaisia vaikutuksia sillä olisi ikäihmisten arkeen, palvelujen tarpeeseen ja julkiseen talouteen.

Selvityksen pohjaksi on jo olemassa vaihtoehtoja. Sitran julkaisemassa mallissa 75 vuotta täyttäneiden kotitalouspalvelujen työn osuudesta voisi vähentää verotuksessa 70 prosenttia, omavastuu poistettaisiin ja pienituloisille maksettaisiin erillistä tukea, jos heidän veronsa eivät riittäisi vähennyksen hyödyntämiseen.

– Sitran malli tarjoaa hyvän lähtökohdan jatkovalmistelulle. Erityisen tärkeää on ratkaista, miten tuki tavoittaisi myös ne eläkeläiset, jotka eivät pysty nykyisen kaltaista vähennystä pienen eläkkeen vuoksi hyödyntämään, Sarkomaa huomauttaa.

Kotitalousvähennyksen rooli on ikäihmisille erityisen tärkeä. Valtaosa, noin 90 prosenttia yli 75-vuotiaista, asuu kotona. Vain noin kuusi prosenttia kaikista ikäihmisistä asuu ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja noin 13 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa.

– Senioreiden elämäntilanteet ovat erilaisia ja palveluihin tarvitaan vaihtoehtoja. Usein avun tarve kasvaa iän myötä. Moni seniori asuu yksin, eikä kaikilla ole läheisiä tai ystäviä auttamassa. Kotitalousvähennys on tärkeä tuki ikäihmisille sekä heitä auttaville läheisille, joista moni on mukana työelämässä.

Sarkomaa korostaa, että arjen palvelujen kysyntä loisi samalla työtä paikallisiin yrityksiin ja edistäisi työllisyyttä.