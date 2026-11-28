– Pääministeri Petteri Orpo ajaa neuvotteluissa Suomen asettamia tavoitteita. Suomalaisen veronmaksajan etujen puolustaminen ja Euroopan turvallisuuden vahvistaminen eivät ole keskenään ristiriidassa. Kyse on siitä, mihin yhteiset voimavaramme käytetään, Kauma toteaa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costan budjettiesityksessä säästöjä kohdistuu Suomen hallituksen arvion mukaan suhteettoman paljon puolustukseen ja kilpailukykyyn verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen.

– On aiheellista kysyä, vastaavatko Euroopan budjettipäätökset muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksia. Ei vastaa, on tiivistetty vastaus. Venäjä käy hyökkäyssotaa, suurvaltojen teknologiakilpailu kiihtyy ja Euroopan taloudellinen asema on haastettuna. Nyt neuvoteltavalla budjetilla rakennetaan Euroopan toimintakykyä vuoteen 2034 saakka, Limnell sanoo.

Kauma korostaa, ettei Suomi ole neuvotteluissa yksin. Myös useat muut EU:n nettomaksajamaat tavoittelevat pienempää ja uudistettua budjettia.

– Eurooppalainen yhteistyö edellyttää kykyä kuunnella jäsenmaiden erilaisia lähtökohtia. Suomen julkisen talouden tilanne, asemamme Venäjän rajanaapurina ja turvallisuudesta kantamamme vastuu on otettava neuvotteluissa huomioon. Eurooppalaisen solidaarisuuden on toimittava molempiin suuntiin, Kauma painottaa.

Limnell nostaa esille turvallisuuden, teknologian ja talouden välisen yhteyden. Euroopan tulevaisuuden toimintakyky edellyttää investointeja puolustusteollisuuteen, tekoälyyn, kyberturvallisuuteen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen.

– Euroopan turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti. Siksi meidän on kyettävä myös tekemään päätöksiä ja muuttamaan yhteisesti sovitut turvallisuuspoliittiset tavoitteet konkreettiseksi toiminnaksi. Budjettineuvottelut ovat tästä yksi merkittävä testi, Limnell toteaa.

Kansanedustajat korostavat myös luotettavien kansainvälisten kumppanuuksien merkitystä Suomen turvallisuudelle. Suomen oma puolustuskyky, Nato-jäsenyys, pohjoismainen puolustusyhteistyö, yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa ja toimintakykyinen Euroopan unioni täydentävät toisiaan.

– Kun Suomi huolehtii itärajansa turvallisuudesta, se huolehtii samalla koko Euroopan turvallisuudesta. Tämän vastuun on näyttävä myös EU:n rahoitusratkaisuissa, Limnell toteaa.

– Suomen tavoitteena on budjettiratkaisu, joka on suomalaisille veronmaksajille kohtuullinen ja joka vahvistaa Euroopan kykyä menestyä muuttuvassa maailmassa. Yhteistyön onnistuminen mitataan lopulta konkreettisilla päätöksillä, Kauma päättää.