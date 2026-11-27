Harvinainen täysosumien voittoputki Eurojackpotissa – Suomeen kaksi suurvoittoa
27.11.2026 22:27:28 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin poikkeuksellinen päävoittojen putki sai jatkoa perjantai-iltana, kun täysosuma löytyi jo neljännessä arvonnassa peräkkäin. 10 miljoonan euron päävoitto meni Espanjaan. Suurimmat suomalaisvoitot pelattiin Uudessakaupungissa ja Pirkkalassa.
Eurojackpotin kierroksen 48/2026 perjantai-illan oikea rivi on 20, 21, 23, 25 ja 26. Tähtinumerot ovat 3 ja 9.
Illan suurin voitto osui kierroksen ainoalle 5+2-tulokselle. 10 miljoonan euron voitto matkasi Espanjaan.
- Perjantain arvonta oli jo neljäs peräkkäinen arvonta, jossa Eurojackpotin päävoitto meni jakoon. Täysosuman löytyminen neljässä peräkkäisessä arvonnassa on erittäin harvinaista, sillä yleensä potti ehtii kasvaa useiden kierrosten ajan ennen täysosuman löytymistä. Ennen perjantain arvontaa täysosuma meni viime tiistaina Saksaan, viime viikon perjantaina Ruotsiin ja viime viikon tiistaina Norjaan sekä Kreikkaan, kertoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi kuusi kappaletta 5+1-tuloksia, joista yksi meiltä Suomesta. 287 496,50 euron suuruinen voitto osui 50 osuuden julkisessa myynnissä olleeseen porukkapeliin, jonka oli laatinut pirkkalalainen nettipelaaja. Suomalaisvoiton lisäksi 5+1-osumia löytyi neljä kappaletta Saksasta ja yksi Islannista.
5+0-osumia löytyi peräti 11 kappaletta ja näistäkin yksi Suomesta. 86 230,60 euron voitto osui Uudenkaupungin Ketunkallion R-kioskilla pelattuun peliin. Muut voitot osuivat Latviaan, Ruotsiin, Saksaan (5 kpl) ja Puolaan (3 kpl).
Ensi tiistaina Eurojackpotissa on tarjolla jälleen 10 miljoonan euron päävoitto.
Perjantai-illan Jokeri antoi voittoriviksi 2 6 1 2 3 7 0. Arvonnassa löytyi yksi onnistuneesti tuplattu 6 oikein -tulos, jolla voitti 40 000 euroa. Voitto osui viiden osuuden porukkapeliin. 8 000 euron voitot lähtivät tamperelaiselle ja vantaalaiselle nettipelaajalle, sekä Vantaan Tikkurin Veikkaus-pelisalin, Raahen K-Citymarketin ja Sastamalan Puistokadun R-kioskin asiakkaille.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 3, 9, 17, 18, 30, 35 ja lisänumero 10. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja voitettiin lähes 19 000 kappaletta.
Lomatonnin voittoyhdistelmä on Budapest 5. Tuhannen euron voittoja lähti matkaan kaksi kappaletta.
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