SDP:n Tuppurainen: Ministeriaitiossa ei voi poimia rusinoita pullasta
28.11.2026 10:38:59 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ihmettelee valtiovarainministeri Riikka Purran valikoivaa tietopalvelun vaikutuslaskelmien käyttöä eduskunnan kyselytunnilla. Tuppurainen vaatii Purran pysyvän totuudessa, vaikka valtiovarainministerin on varmasti vaikea myöntää SDP:n vaihtoehdon olevan valtiontaloudelle ja suomalaisille parempi.
- Valtiovarainministerin osatotuuksilla puhuminen ei ole ministeriaitioon soveliasta käytöstä. Jos viitataan puolueettomien tahojen laskelmiin, niitä ei voi siteerata vain poimien rusinoita pullasta, Tytti Tuppurainen sanoo.
- Ei voi väittää, että SDP:n vaihtoehdossa veronkiristykset aiheuttavat laskennallisen pienituloisuuden kasvua, kun tosiasiassa asia on toisin päin. Koska SDP laskee keskituloisten ansiotuloverotusta enemmän kuin hallitus, pienituloisuuden raja nousee, vaikka myös pienituloiset saavat enemmän kuin hallituksen vaihtoehdossa.
Tuppurainen katsoo, että Purran kiertely totuuden ympärillä kertoo epätoivosta, kun on käynyt selväksi, että valtiontaloutta voidaan tasapainottaa tehokkaammin ja reilummin. SDP:n vaihtoehdossa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta hyötyisi verrattuna hallituksen politiikkaan.
- Purra valitsee seurata vain tuloverotuksen muutoksia, mutta jättää kokonaan huomiotta terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistamisen ja suojaosien palauttamisen vaikutuksen. Purra ei myöskään nosta esiin sitä, että SDP:n vaihtoehdon työllisyysvaikutus on selvästi suurempi kuin hallituksella, Tuppurainen sanoo.
Tuppurainen edellyttää valtioneuvoston jäseniltä laajempaa rehellisyyttä eduskunnan edessä.
- Suomalaiset ja median edustajat kuuntelevat näitä puheenvuoroja ja päättelevät siltä pohjalta, miten ministerit suhtautuvat puolueettomasti tuotettuun tietoon, oli kyse sitten eduskunnan tietopalvelun, taloudellisten tutkimuslaitosten tai ministeriöissä virkavastuulla tekemistä vaikutusarvioista, Tuppurainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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