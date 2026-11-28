SDP:n Helena Marttila HS:n Telegram-paljastuksesta: Naiset eivät saa jäädä verkossa lainsuojattomiksi
28.11.2026 10:57:39 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Päivän Helsingin Sanomien (28.11.) paljastus suljetusta Telegram-ryhmästä, jossa tuhannet miehet jakavat kuvia suomalaisista naisista, osoittaa karulla tavalla sen, minkä monet naiset ovat jo pitkään tienneet: verkossa naisten yksityisyys, turvallisuus ja itsemääräämisoikeus ovat jatkuvan hyökkäyksen kohteena. Kansanedustaja Helena Marttilan (sd.) mukaan ryhmä ei ole poikkeus, vaan osa laajempaa ilmiötä. Vastaavia yhteisöjä syntyy jatkuvasti uusia sitä mukaa, kun vanhoja suljetaan. Älylasit ja muut huomaamattomat kuvausvälineet muuttavat arkeamme tavalla, jossa lainsäädäntö ei ole pysynyt mukana.
– Tämä on digitaalisen aikakauden sota yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta vastaan. Sen etulinjassa ovat erityisesti tytöt ja naiset. Netin syövereissä olemme käytännössä lainsuojattomia.
Marttilan mukaan ongelma ei ole vain kuvaaminen, vaan kuvien käyttö vallan välineenä. Käytännössä lainsuoja jää usein näennäiseksi, sillä kyse on tavallisesti asianomistajarikoksista. Uhrin pitäisi vaatia rangaistusta, vaikka hän ei välttämättä edes tiedä olevansa rikoksen kohteena. Tämä on kestämätön lähtökohta digitaalisessa ympäristössä, jossa kuva tai video voi levitä tuhansille ihmisille muutamassa tunnissa.
Tällä viikolla eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu hallituksen esityksestä, jolla pannaan täytäntöön EU:n naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumista koskevaa direktiiviä. Esityksessä digitaalinen väkivalta näkyy kuitenkin varsin rajallisesti. Hallitus ehdottaa yhtä uutta rikosnimikettä henkilötietojen levittämisestä vahingoittamistarkoituksessa, mutta suuren osan direktiivin tarkoittamista teoista hallitus arvioi olevan jo nykyisin rikoslain piirissä. Direktiivi kattaa sekä aitojen että tekoälyllä tuotettujen intiimikuvien ja seksuaalisten syväväärennösten levittämisen ilman suostumusta sekä niillä uhkaamisen. Hallituksen arvion mukaan nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen näihin tekoihin.
– Helsingin Sanomien paljastama tapaus herättää vakavan kysymyksen: jos nykyinen lainsäädäntö todella riittää, miksi naiset kokevat olevansa verkossa näin vailla suojaa, Marttila kysyy.
Direktiivi velvoittaa jäsenmaita puuttumaan myös sukupuoleen perustuvaan vihaan ja väkivaltaan yllyttämiseen. Suomessa sukupuolta ei kuitenkaan edelleenkään mainita nimenomaisesti kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevassa säännöksessä, vaikka direktiivi tulisi saattaa voimaan 14.6.2027 mennessä. Marttila vaatii, että direktiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön määräaikaan mennessä.
– Samalla tarvitaan vastaus kaikkein konkreettisimpaan kysymykseen: mitä tapahtuu ensimmäisten tuntien aikana, kun intiimikuva tai seksuaalinen syväväärennös alkaa levitä verkossa? Kuka huolehtii siitä, että sisältö saadaan pois verkosta mahdollisimman nopeasti? Kuka ottaa materiaalin talteen todisteeksi? Digitaalisen väkivallan torjunnassa ratkaisevia ovat ensimmäiset tunnit ja ensimmäinen vuorokausi.
– Naisvihamielistä kommentointia, luvatonta kuvien levittämistä ja syväväärennöksiä ei voi kuitata teknologian lieveilmiöinä. Ne ovat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Yhteiskunnan tehtävä on varmistaa, ettei digitaalinen maailma ole alue, jossa perusoikeudet lakkaavat olemasta voimassa. Naisilla ja tytöillä on oikeus turvallisuuteen myös verkossa. Sitä oikeutta suomalainen yhteiskunta ei tällä hetkellä pysty riittävästi takaamaan.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
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