Rytmitanssissa kolmanneksi luistelleet Juulia Turkkila ja Matthias Versluis sijoittuivat NHK Trophyssa neljänneksi yhteispistein 182,73. Pari sai vapaatanssistaan 105,72 pistettä. Vapaatanssin teknisiä pisteitä rokotti ohjelman twizzle-elementissä tapahtunut virhe.

Paria harmitti, ettei päivän suorituksessa päästy omalle parhaalle tasolle. Turkkila ja Versluis olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että virheestä huolimatta loppuohjelma sujui eheästi.

Yuka Orihara ja Juho Pirinen luistelivat onnistuneen vapaatanssin, joka palkittiin 103,99 pisteellä. Kokonaistuloksissa pari tanssi viidenneksi tuloksella 175,92.

– Kilpailusta jäi koko kokonaisuudessaan todella hyvä fiilis. Luistelimme kaksi onnistunutta ja ehjää kokonaisuutta, joissa intensiteetti säilyi loppuun asti, Pirinen sanoi.

Molemmat parit valmistautuvat seuraavaksi SM-kilpailuihin. Suomeen saapuva koreografi Massimo Scali on mukana parien harjoittelussa ennen kilpailuja. Taitoluistelun SM-kilpailut järjestetään Oulussa 18.–20.12.2026.

NHK Trophyn voitti jo rytmitanssin jälkeen johdossa olleet Yhdysvaltojen Emilea Zingas ja Vadym Kolesnik pistein 203,29. Toiseksi luistelivat niin ikään Yhdysvaltojen Christina Carreira ja Anthony Ponomarenko 196,88 pisteellä. Espanjan Olivia Smart ja Tim Dieck nousivat kolmanneksi tuloksella 186,47.