MM-jatkokarsintojen toinen kierros käynnistyy Helsingissä Bolt Arenalla tiistaina 1. joulukuuta kello 18.30.

Helmarit järjestää Suomessa vielä kaksi mediatilaisuutta ennen tiistain Italia-kotiottelua. Sunnuntaina 29. marraskuuta kello 16.30* Hilton Kalastajatorpalla järjestettävässä tilaisuudessa haastateltavissa ovat puolustaja Eva Nyström ja hyökkääjä Lotta Lindström.

Maanantaina 30. marraskuuta kello 11.25 Bolt Arenalla järjestettävässä tilaisuudessa ottelua ennakoivat päävalmentaja Marko Saloranta ja keskikenttäpelaaja Oona Siren. Tilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus seurata joukkueen kello 12.00 käynnistyviä harjoituksia ensimmäisen 15 minuutin ajan.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Alta löydät Helmareiden mediaohjelman. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).

*Huom. muuttunut aika alkuperäiseen mediaohjelmaan verrattuna

Helmareiden mediaohjelma

Sunnuntai 29.11.2026

Klo 16:30 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki

Eva Nyström, Lotta Lindström

Maanantai 30.11.2026

Klo 11:25 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki

Marko Saloranta, Oona Siren

Klo 12:00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Tiistai 1.12.2026

Klo 18:30 SUOMI–ITALIA, Bolt Arena, Helsinki

Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone

Keskiviikko 2.12.2026

Klo 13:30 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki

Paikalla 2 pelaajaa

Perjantai 4.12.2026

Klo 11:30* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Salina Hotel, Taranto

Paikalla päävalmentaja ja pelaaja

Klo 12:00* / 13:00 Puhelinhaastattelut

Klo 16:30* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Stadio Erasmo Iacovone, Taranto

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Lauantai 5.12.2026

Klo 21:15* / 22:15 ITALIA–SUOMI, Stadio Erasmo Iacovone, Taranto

Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut

Sunnuntai 6.12.2026

Klo 10:00* / 11:00 Puhelinhaastattelut

*ajat paikallista aikaa.

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi