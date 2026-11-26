Helmareiden sunnuntain ja maanantain mediatilaisuuksien haastateltavat
28.11.2026 13:45:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa Italian MM-jatkokarsintojen toisella kierroksella Helsingissä (1.12.) ja Tarantossa (5.12.).
MM-jatkokarsintojen toinen kierros käynnistyy Helsingissä Bolt Arenalla tiistaina 1. joulukuuta kello 18.30.
Helmarit järjestää Suomessa vielä kaksi mediatilaisuutta ennen tiistain Italia-kotiottelua. Sunnuntaina 29. marraskuuta kello 16.30* Hilton Kalastajatorpalla järjestettävässä tilaisuudessa haastateltavissa ovat puolustaja Eva Nyström ja hyökkääjä Lotta Lindström.
Maanantaina 30. marraskuuta kello 11.25 Bolt Arenalla järjestettävässä tilaisuudessa ottelua ennakoivat päävalmentaja Marko Saloranta ja keskikenttäpelaaja Oona Siren. Tilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus seurata joukkueen kello 12.00 käynnistyviä harjoituksia ensimmäisen 15 minuutin ajan.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Alta löydät Helmareiden mediaohjelman. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
*Huom. muuttunut aika alkuperäiseen mediaohjelmaan verrattuna
Helmareiden mediaohjelma
Sunnuntai 29.11.2026
Klo 16:30 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Eva Nyström, Lotta Lindström
Maanantai 30.11.2026
Klo 11:25 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Marko Saloranta, Oona Siren
Klo 12:00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Tiistai 1.12.2026
Klo 18:30 SUOMI–ITALIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone
Keskiviikko 2.12.2026
Klo 13:30 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla 2 pelaajaa
Perjantai 4.12.2026
Klo 11:30* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Salina Hotel, Taranto
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 12:00* / 13:00 Puhelinhaastattelut
Klo 16:30* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Stadio Erasmo Iacovone, Taranto
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Lauantai 5.12.2026
Klo 21:15* / 22:15 ITALIA–SUOMI, Stadio Erasmo Iacovone, Taranto
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut
Sunnuntai 6.12.2026
Klo 10:00* / 11:00 Puhelinhaastattelut
*ajat paikallista aikaa.
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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