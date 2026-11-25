Kotijoukkueen Teemu Lakso kuittasi ensimmäisessä erässä vieraiden avausmaalin, ja Marius Niemelä laukoi O2-Jyväskylälle ylivoimalla johdon, jonka Matias Vaajala toisessa erässä kasvatti näyttävällä yksiläsuorituksella kahteen maaliin. EräViikingit nousi vielä ennen toista taukoa tasoihin Elmeri Haverin ja Daniel Tenhosen osuessa kahden minuutin välein, mutta toisen erän maalit jäivät tänään helsinkiläisten viimeisiksi. Aatu Knuuti sivalsi takatolpalta isäntien voittomaalin päätösjakson alkuun ja Matias Vaajala vielä lopussa tyhjiin loppunumerot Matias Knuutin syöttäessä molemmat. Ottelun hahmo oli kahdella maalillaan ja yhdellä syöttöpisteellään Matias Vaajala.

Miesten maailmanmestaruus ratkotaan 5. – 13.12. Tampereella. F-liigan miesten sarja jatkuu MM-kisojen jälkeen 18. joulukuuta otteluilla Westend Indians–Oilers ja EräViikingit–Jymy.

Nousija SBS Wirmo nappasi jo kolmannen perättäisen voittonsa F-liigan naisten sarjassa päihittämällä kotonaan Kooveen 7-1. Illan kolme pistettä nostivat mynämäkeläiset jo pudotuspeliviivan yläpuolelle ohi Pirkkain ja juuri Kooveen.

Vielä avauserässä iski SBS Wirmolle vasta Eevi Lehmusvuori, mutta toisessa ropisi senkin edestä. Ensin osui uudelleen Lehmusvuori, sitten ylivoimalla Martina Karvonen ja perään Sara Laaksonen kahdesti sekä Tessa Sauvonsaari tilanteeksi jo 6-0. Nollapeliä Wirmo-vahti Juliana Kiurulle ei sentään nähty, kun Senni Mustakoski laukoi Kooveen ainokaisen päätöserän kuudennella minuutilla. Kooveen kavennusyritykset kuudella viittä vastaan eivät tuottaneet tulosta, ja Tessa Pietilän 7–1-maali syntyi Iita Viitasen jo palattua Kooveen tolppien väliin.

Pirkat katkaisi viiden ottelun tappioputkensa kaatamalla Porvoossa kaksi edellistä peliään voittaneen PSS:n 8-4. Maaleja nähtiin vasta toisessa erässä, jossa kahdesti osunut Tanja Parviainen ja Nea Hulkko veivät Pirkat kolmen maalin johtoon ennen Henna Uljuan kavennusta etukulmaan. Voittoon riittäneet osumat syntyivät heti päätöserän ensimmäisellä minuutilla Oona Hirsimäen ja Emma Räisäsen lavoista. PSS:n ratkaisu vetää maalivahti penkille kolme minuuttia ennen loppua tuotti Sofianna Tuomisen ja Kerttu Rusasen kavennukset Henna Uljuan syötöistä mutta myös Oona Hirsimäen kaksi tyhjiin laukomaa palloa.

Toinen nousija SPV hävisi kauden kahdennenkintoista ottelunsa FBC Loiston hakiessa pisteet Seinäjoelta tuloksella 8-2. Minea Kärki laukoi turkulaiset edelle jo pelin toisella minuutilla, ja SPV pääsi maalin makuun ottelun puolivälissä Oona Ylä-Mikkolan kaventaessa tilanteeksi 1-3. Loisto latoi kuitenkin vielä ennen toista taukoa neljä lisäosumaa, joista kolme syntyi 40 sekunnin sisään. Aada Honkuri iski tänään kaksi maalia ja syötti toiset kaksi.

Sunnuntaina on vuorossa ottelu TPS–SB-Pro.