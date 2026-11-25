Miehet MM-tauolle O2-Jyväskylän kotivoitolla
28.11.2026 20:39:29 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan miesten sarja jäi tänään MM-tauolle yhdellä ottelulla, jossa O2-Jyväskylä nappasi lukemin 5-3 jo kauden toisen voittonsa EräViikingeistä.
Kotijoukkueen Teemu Lakso kuittasi ensimmäisessä erässä vieraiden avausmaalin, ja Marius Niemelä laukoi O2-Jyväskylälle ylivoimalla johdon, jonka Matias Vaajala toisessa erässä kasvatti näyttävällä yksiläsuorituksella kahteen maaliin. EräViikingit nousi vielä ennen toista taukoa tasoihin Elmeri Haverin ja Daniel Tenhosen osuessa kahden minuutin välein, mutta toisen erän maalit jäivät tänään helsinkiläisten viimeisiksi. Aatu Knuuti sivalsi takatolpalta isäntien voittomaalin päätösjakson alkuun ja Matias Vaajala vielä lopussa tyhjiin loppunumerot Matias Knuutin syöttäessä molemmat. Ottelun hahmo oli kahdella maalillaan ja yhdellä syöttöpisteellään Matias Vaajala.
Miesten maailmanmestaruus ratkotaan 5. – 13.12. Tampereella. F-liigan miesten sarja jatkuu MM-kisojen jälkeen 18. joulukuuta otteluilla Westend Indians–Oilers ja EräViikingit–Jymy.
Nousija SBS Wirmo nappasi jo kolmannen perättäisen voittonsa F-liigan naisten sarjassa päihittämällä kotonaan Kooveen 7-1. Illan kolme pistettä nostivat mynämäkeläiset jo pudotuspeliviivan yläpuolelle ohi Pirkkain ja juuri Kooveen.
Vielä avauserässä iski SBS Wirmolle vasta Eevi Lehmusvuori, mutta toisessa ropisi senkin edestä. Ensin osui uudelleen Lehmusvuori, sitten ylivoimalla Martina Karvonen ja perään Sara Laaksonen kahdesti sekä Tessa Sauvonsaari tilanteeksi jo 6-0. Nollapeliä Wirmo-vahti Juliana Kiurulle ei sentään nähty, kun Senni Mustakoski laukoi Kooveen ainokaisen päätöserän kuudennella minuutilla. Kooveen kavennusyritykset kuudella viittä vastaan eivät tuottaneet tulosta, ja Tessa Pietilän 7–1-maali syntyi Iita Viitasen jo palattua Kooveen tolppien väliin.
Pirkat katkaisi viiden ottelun tappioputkensa kaatamalla Porvoossa kaksi edellistä peliään voittaneen PSS:n 8-4. Maaleja nähtiin vasta toisessa erässä, jossa kahdesti osunut Tanja Parviainen ja Nea Hulkko veivät Pirkat kolmen maalin johtoon ennen Henna Uljuan kavennusta etukulmaan. Voittoon riittäneet osumat syntyivät heti päätöserän ensimmäisellä minuutilla Oona Hirsimäen ja Emma Räisäsen lavoista. PSS:n ratkaisu vetää maalivahti penkille kolme minuuttia ennen loppua tuotti Sofianna Tuomisen ja Kerttu Rusasen kavennukset Henna Uljuan syötöistä mutta myös Oona Hirsimäen kaksi tyhjiin laukomaa palloa.
Toinen nousija SPV hävisi kauden kahdennenkintoista ottelunsa FBC Loiston hakiessa pisteet Seinäjoelta tuloksella 8-2. Minea Kärki laukoi turkulaiset edelle jo pelin toisella minuutilla, ja SPV pääsi maalin makuun ottelun puolivälissä Oona Ylä-Mikkolan kaventaessa tilanteeksi 1-3. Loisto latoi kuitenkin vielä ennen toista taukoa neljä lisäosumaa, joista kolme syntyi 40 sekunnin sisään. Aada Honkuri iski tänään kaksi maalia ja syötti toiset kaksi.
Sunnuntaina on vuorossa ottelu TPS–SB-Pro.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
TPS vei kärkiottelun, Classicille kauden avaustappio25.11.2026 21:09:43 EET | Tiedote
F-liigan naisten kärkiottelu pelattiin Lempäälässä, jossa sarjakakkonen TPS otti revanssin kärki Classicista voittamalla rangaistuslaukauskisan jälkeen 5-4. Tappio oli kauden ensimmäinen Classicille, joka ennen tätä oli menettänyt vain yhden sarjapisteen.
EräViikingeille revanssi TPS:stä, SPV:n jyräys jatkuu24.11.2026 21:26:26 EET | Tiedote
EräViikingit nousi O2-Jyväskylän ohi kuudenneksi kaataessaan tänään Kupittaalla TPS:n 5-3. O2-Jyväskylä taipui samaan aikaan kotonaan kärki SPV:lle 2-10.
Oilersin vuoro nakuttaa F-liigan uusi ennätysvoitto22.11.2026 17:56:07 EET | Tiedote
F-liigassa nähtiin jälleen uusi kaikkien aikojen suurin voitto, kun Oilers löi LASBin sen kotikaukalossa maalein 27-3. Runsas viikko sitten oli ennätyksen ottanut nimiinsä Classic kaatamalla LASBin Lempäälässä 19-1.
Mestareilta oppitunti Oulussa, Jymy ja Classic mättivät ennätyslukemat21.11.2026 20:38:05 EET | Tiedote
OLS joutuu edelleen hakemaan ensimmäistä kotivoittoaan, kun mestari Nokian KrP vei Oulusta kaikki pisteet tylyin lukemin 8-1. Lauantain muissa otteluissa Westend Indians löi vieraissa jatkoajalla Hawksin 5-4 ja Classic vieraissa Jymyn peräti 23-7. Se sivuaa liigan kaikkien aikojen maalirikkainta ottelutulosta.
Miisa Turunen upotti kaksi rangaistuslaukausta, kun TPS vei Turun derbyn20.11.2026 21:53:39 EET | Tiedote
F-liigan perjantain ainoa naisten ottelu oli Turun paikallinen, jossa TPS kaatoi FBC Loiston 6-4 ja nousi kahden pisteen päähän sarjakärki Classicista. Classic tosin on pelannut kaksi ottelua vähemmän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme