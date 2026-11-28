SDP:n Tuppurainen Saksaan Münchenin turvallisuuskonferenssin korkean tason strategiaretriittiin
29.11.2026 09:40:10 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen osallistuu Münchenin turvallisuuskonferenssin (MSC) Elmaun strategiaretriittiin Saksan Baijerissa 29.11.-1.12. Tuppurainen on kutsuttu tilaisuuteen nyt viidettä kertaa.
Tänä vuonna strategiaretriitin keskustelujen teemat liittyvät Euroopan itäisiin raja-alueisiin, transatlanttiseen turvallisuusyhteistyöhön, Euroopan kykyyn puolustaa itseään ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa sekä sen vihamielisiin toimiin muualla Euroopassa.
– Ukrainalle annettava tuki on erottamaton osa Euroopan puolustusta. Ukrainan itsenäisyys ja tulevaisuus Euroopan unionissa on Suomenkin turvallisuuden kannalta ratkaisevaa. Suomi tukee Ukrainan NATO-jäsenyyttä, ja meidän on edistettävä toimia, joilla Ukrainan NATO-integraatiota viedään määrätietoisesti koko ajan pidemmälle, Tuppurainen painottaa.
– Euroopan unionin kykyä tehdä omalle turvallisuudelleen välttämättömiä päätöksiä koetellaan juuri nyt. Samanmielisten maiden on tiivistettävä yhteistyötään. Tuppurainen sanoo. Erityisesti hän nostaa Pohjoismaiden, Baltian maiden, Puolan sekä Saksan kanssa tehtävän yhteistyön.
Elmaun retriitti on Münchenin turvallisuuskonferenssin järjestämä vuosittainen korkean tason transatlanttinen tilaisuus, jonka keskustelujen teemat liittyvät ajankohtaisiin turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Keskustelut ja osanottajalista ovat luottamuksellisia.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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