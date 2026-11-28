SDP:n Helena Marttila HS:n Telegram-paljastuksesta: Naiset eivät saa jäädä verkossa lainsuojattomiksi 28.11.2026 10:57:39 EET | Tiedote

Päivän Helsingin Sanomien (28.11.) paljastus suljetusta Telegram-ryhmästä, jossa tuhannet miehet jakavat kuvia suomalaisista naisista, osoittaa karulla tavalla sen, minkä monet naiset ovat jo pitkään tienneet: verkossa naisten yksityisyys, turvallisuus ja itsemääräämisoikeus ovat jatkuvan hyökkäyksen kohteena. Kansanedustaja Helena Marttilan (sd.) mukaan ryhmä ei ole poikkeus, vaan osa laajempaa ilmiötä. Vastaavia yhteisöjä syntyy jatkuvasti uusia sitä mukaa, kun vanhoja suljetaan. Älylasit ja muut huomaamattomat kuvausvälineet muuttavat arkeamme tavalla, jossa lainsäädäntö ei ole pysynyt mukana.