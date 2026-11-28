Kokoomuksen Sammallahti: Vihreiden vaihtoehto tarkoittaisi tehottomia tukia ja työllisyyden laskua
29.11.2026 13:40:02 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja Tere Sammallahti roimii Vihreiden vaihtoehtobudjetin antimia. Hänen mukaansa puolue ei ole perehtynyt esitettyjen toimien todellisiin vaikutuksiin, jotka muun muassa heikentäisivät työnteon kannustavuutta.
Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Tere Sammallahti hämmästelee Vihreiden vaihtoehtobudjetin sosiaaliturvalinjauksia. Sammallahden mukaan vihreät esittää lapsiperheiden auttamiseksi toimia, jotka näyttävät paperilla hyviltä mutta tosiasiassa heikentävät työnteon kannustimia ja uhkaavat pitkittää riippuvuutta viimesijaisesta toimeentulotuesta.
– En voi kuin ihmetellä Vihreiden esityksiä. Eduskuntapuolueelta pitäisi voida odottaa huolellisempaa perehtymistä esitysten todellisiin vaikutuksiin. Nyt näyttää siltä, että vihreässä vaihtoehdossa on haettu hyvältä tuntuvia toimia ilman, että tutkitun tiedon annetaan liikaa häiritä, Sammallahti toteaa.
Kansanedustajan mukaan erityisen ongelmallinen on vihreiden esitys lapsilisän muuttamisesta niin sanotuksi etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotuessa. Käytännössä lapsilisää ei enää huomioitaisi toimeentulotukea vähentävänä tulona.
– Esitys kuulostaa ensi kuulemalla lempeältä ja lapsiperheiden kannalta myönteiseltä. Todellisuudessa se voi johtaa siihen, että yhä useampi perhe jää pitkäksi aikaa viimesijaisen toimeentulotuen varaan. Samalla riski tukiriippuvuuden pitkittymisestä kasvaa. Se ei ole lapsiperheiden kannalta lainkaan kestävä ratkaisu, Sammallahti painottaa.
Kokoomusedustaja muistuttaa, ettei toimeentulotukea ole tarkoitettu pysyväksi toimeentulon lähteeksi. Se on viimesijainen ja tasoltaan matala etuus, jolta ihmisiä pitäisi auttaa mahdollisimman nopeasti koulutuksen, työllisyyspalveluiden, työn ja ensisijaisten etuuksien piiriin.
– Rajalliset veroeurot pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Vihreät korottaisi veroja ja peruisi Kokoomuksen johdolla tehtyjä uudistuksia. Lopputuloksena työnteon kannustimet heikkenisivät ja työllisyys kärsisi. Nämä ovat juuri päinvastaisia toimia, kuin mitä Suomi nyt tarvitsee, Sammallahti päättää.
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Yhteyshenkilöt
Tere SammallahtiKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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