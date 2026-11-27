– Kaikki alkaa varhaiskasvatuksesta. Siellä luodaan pohja oppimiselle, kielitaidolle ja myöhemmälle koulumenestykselle. SDP:n kanta on selvä: lapsi on voitava tarvittaessa velvoittaa osallistumaan varhaiskasvatukseen jo ennen esiopetuksen alkua, jos se on tarpeen riittävän kielitaidon saavuttamiseksi, Razmyar painottaa.

Razmyarin mukaan oppimiserojen kaventaminen ja yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien turvaaminen edellyttävät panostuksia jo varhaislapsuudessa.

– Oppimisen ja kielitaidon haasteisiin on tartuttava jo ennen koulun alkua. Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus aloittaa koulutiensä sellaisilla valmiuksilla, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja menestyä.

– SDP:n tavoitteena on, että nykyistä useampi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Jokaisella lapsella on oltava oikeus oppimiseen, eikä tästä lasten oikeudesta voi tinkiä vanhempien työttömyyden tai perheen taustan vuoksi, Razmyar linjaa.