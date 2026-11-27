SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Varhaiskasvatusta tarvitaan enemmän, ei vähemmän
29.11.2026 13:55:10 EET | SDP | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar korostaa, että Suomessa tarvitaan nykyistä laajempaa osallistumista varhaiskasvatukseen. Siinä missä perussuomalaiset esittävät subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista, SDP:n linja on päinvastainen.
– Kaikki alkaa varhaiskasvatuksesta. Siellä luodaan pohja oppimiselle, kielitaidolle ja myöhemmälle koulumenestykselle. SDP:n kanta on selvä: lapsi on voitava tarvittaessa velvoittaa osallistumaan varhaiskasvatukseen jo ennen esiopetuksen alkua, jos se on tarpeen riittävän kielitaidon saavuttamiseksi, Razmyar painottaa.
Razmyarin mukaan oppimiserojen kaventaminen ja yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien turvaaminen edellyttävät panostuksia jo varhaislapsuudessa.
– Oppimisen ja kielitaidon haasteisiin on tartuttava jo ennen koulun alkua. Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus aloittaa koulutiensä sellaisilla valmiuksilla, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja menestyä.
– SDP:n tavoitteena on, että nykyistä useampi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Jokaisella lapsella on oltava oikeus oppimiseen, eikä tästä lasten oikeudesta voi tinkiä vanhempien työttömyyden tai perheen taustan vuoksi, Razmyar linjaa.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
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SDP
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