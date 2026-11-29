”Hyvä ansioluettelo on aina ollut vähän kiillotettu ja nykyisin tekoälyn avulla tuon kiillotuksen tekee hetkessä. Tuloksena on hakemus, jonka teksti on virheetöntä ja sujuvaa, mutta täsmälleen samanlaista kuin muidenkin hakijoiden tekstit", Knaapi kuvaa.

Duunitorin mukaan 37 prosenttia aktiivisista suomalaisista työnhakijoista käytti tekoälyä työnhaussa syksyllä 2025. Työnantajista 47 prosenttia kokee, että tekoälyllä tehdyt hakemukset pakottavat uudistamaan rekrytointiprosessin. Rekrytoijat kertovat, että geneerisiä ja tasalaatuisia hakemuksia on vaikea erottaa toisistaan.

Knaapin mukaan johtajat eivät ole poikkeus.

"Johtajan ansioluettelossa tekoälyn jälki näkyy samoina vahvoina verbeinä ja tulosmittareina sekä johtamisfilosofiana, jotka sopivat kenelle tahansa. Kun jokainen hakija kuvaa itsensä muutosjohtajaksi, joka rakentaa luottamusta ja tuottaa tulosta, kukaan ei erotu", Knaapi pohtii.

Knaapin mukaan moni kuvittelee, että tekoälyn käytön huomaa helposti. Yhdysvalloissa tehdyssä TopResumen testissä vain reilut 33 prosenttia rekrytointipäättäjistä tunnisti tekoälyllä tehdyn ansioluettelon. Sen sijaan yli 19 prosenttia sanoi hylkäävänsä hakijan, jonka tekstin tekoäly on kirjoittanut. Siten tekoälyteksti tunnistetaan huonosti, mutta asenteet sitä kohtaan ovat hyvin kielteiset.

"Pidän kysymyksen asettelua vääränä, sillä ongelma ei tietenkään ole se, että hakija käyttää tekoälyä. Tottakai johtajalta odotetaan, että hän osaa käyttää tekoälyä. Sen sijaan ongelmana on se, että hakemuksen teksti lakkaa tekoälyn käytön vuoksi helposti kertomasta ihmisestä mitään."

Hakemus avaa oven, ihminen valitaan

Knaapi korostaa, että johtajahaussa ansioluettelo on vain ovi keskusteluun.

"Arviointi tapahtuu muualla eli siinä, miten ihminen kertoo omista päätöksistään, mitä hän on oppinut epäonnistumisista ja mitä hänen entiset kollegansa hänestä sanovat. Näitä ei voi kirjoittaa kenenkään puolesta", Knaapi listaa.

Rekrytointialan konkari antaa johtajalle ansioluettelon päivitykseen kolme neuvoa;

Kirjoita konkreettisesti. Yksi konkreettinen esimerkki siitä, mitä teit ja mitä siitä seurasi, on arvokkaampi kuin kymmenen yleistä vahvuutta.

Käytä tekoälyä rakenteen luomiseen ja oikolukuun, mutta kirjoita sisältö itse. Jos et tunnista tekstiä omaksesi, ei sitä tunnista kukaan muukaan.

Valmistaudu siihen, että sinua pyydetään selventämään jokaista yksityiskohtaa. Hyvä haastattelija osaa vaatia ja kysyä, miksi ja miten.

"Kun hakemukset alkavat näyttää samanlaisilta, ihmisten erot tulevat näkyviin keskusteluissa. Se on hyvä uutinen hänelle, jolla on oikeasti jotain kerrottavaa", Knaapi sanoo.

"Hakemus avaa oven, mutta ihminen saa paikan", Knaapi tiivistää.