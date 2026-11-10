Roope Noronen jatkaa SAJL:n puheenjohtajana
29.11.2026 16:33:14 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n vuosikokous on valinnut Roope Norosen jatkamaan lajiliiton puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Noronen on toiminut SAJL:n puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2001 lähtien.
Neljännesvuosisadan ajan jenkkifutisliittoa johtanut Noronen on pitkän linjan vaikuttaja myös kansainvälisessä urheilujärjestötoiminnassa. SAJL:n puheenjohtajuuden ohella hän on toiminut maailmanliitto IFAF:n puheenjohtajana vuosina 2015–2016 sekä järjestön varapuheenjohtajana, kilpailutoiminnasta vastaavana johtajana ja hallituksen jäsenenä Euroopan lajiliiton EFAF:n edustajana.
Toukokuussa 2026 tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi Noroselle liikuntaneuvoksen arvonimen tunnustuksena hänen pitkäjänteisestä työstään suomalaisen ja kansainvälisen urheilun hyväksi. Noronen on vaikuttanut yli 30 vuoden ajan urheilun parissa pelaajana, valmentajana, erotuomarina, joukkueenjohtajana sekä urheilujärjestöjen johtotehtävissä.
Norosen alkavalle puheenjohtajakaudelle ajoittuu merkittäviä kansainvälisiä tapahtumia liiton molemmissa lajeissa. Amerikkalaisessa jalkapallossa Suomen miesten maajoukkue pelaa vuonna 2027 jälleen Euroopan mestaruudesta saavutettuaan kahdella edellisellä EM-kierroksella hopeaa. Lippupallossa Suomen miesten ja naisten maajoukkueet tavoittelevat vuoden 2027 EM-kisoissa jatkopaikkaa olympiakarsinnoissa. Laji tekee historiallisen olympiadebyyttinsä Los Angelesissa kesällä 2028.
Kansainvälisten tavoitteiden rinnalla SAJL:n toiminnan keskiössä ovat amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kotimaisen harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittäminen sekä jäsenseurojen toimintaedellytysten vahvistaminen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roope NoronenSAJL puheenjohtajaPuh:+358 400634968Puh:+358 400634968roope.noronen@sajl.fi
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 37 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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