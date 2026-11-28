SB-Pro juhli Kupittaalla – mestareille jo neljäs tappio
29.11.2026 17:36:26 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten mestari TPS koki jo kauden neljännen tappionsa, kun viime kevään pronssijoukkue SB-Pro oli Kupittaalla vahvempi maalein 5-2. TPS on sarjassa toisena kuitenkin kaksi ottelua kolmonen FBC Loistoa enemmän pelanneena.
Henna Piironen keskialueen pallonriistosta ja Emilia Kaartoaho irtopallosta veivät SB-Pron avauserässä kahden maalin johtoon, jota Aada Heikkinen ylivoimalla kavensi. Pron voittomaaliksi jääneen 3–1-maalin kiskaisi toisen erän lopulla kääntölaukauksella Laura Hietamäki. Aada Heikkinen kuittasi vain 21 sekuntia myöhemmin, mutta osuma jäi tänään turkulaisten viimeiseksi. Jenna Jolkkonen lisäsi nurmijärveläisten etumatkaa kolmannen erän alussa, ja 23 sekuntia ennen loppusummeria Josefiina Kettunen niittasi vielä loppunumerot alivoimalla tyhjään verkkoon. Iso tekijä SB-Pron voitossa oli 33 laukausta torjunut maalivahti Emmi Pölönen, kun Maria Viitala TPS:n tolppien välissä joutui puuttumaan peliin vain 14 kertaa.
F-liigan miesten sarja jäi MM-kisatauolle, mutta naisten sarjassa pelit jatkuvat. Seuraava ottelu on Classic–EräViikingit keskiviikkona Lempäälässä.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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