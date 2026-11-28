Suomen maajoukkue historian toisen Synchro9-kilpailun voittoon
29.11.2026 21:56:07 EET | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Viikonloppuna Vantaalla kilpailtiin muodostelmaluistelun SM-senioreiden ja -junioreiden 2. valintakilpailussa sekä Finlandia Cupissa, joka oli Suomen ensimmäinen ja maailman toinen Synchro9-kilpailu. Team Unique voitti muodostelmaluistelun 2. valintakilpailun ja Suomen maajoukkue taituroi Finlandia Cupin voittoon.
Muodostelmaluistelun SM-sarjojen 2. valintakilpailu järjestettiin 28.–29.11.2026 Tikkurila Areenalla. Ensimmäisen valintakilpailun voittanut Helsingfors Skridskoklubbin Team Unique jatkoi voittoputkeaan Tikkurilassa tuloksella 223,99.
– Suorituksesta jäi todella hyvä fiilis. Saimme jälleen tuotua jäälle sen, mitä olemme harjoituksissa tehneet, ja koko joukkueen tekemisessä oli vahva yhtenäisyyden tunne, Team Uniquen kapteeni Emilia Balistreri iloitsi.
Toiseksi luisteli Helsingin Taitoluisteluklubin Helsinki Rockettes pistein 216,85. Helsingin Luistelijoiden Marigold Ice Unity nousi kolmanneksi kokonaistuloksella 209,41, ja Espoo Synchronized Skatersin Lumineers oli neljäs pistein 202,37.
Helsingin Luistelijoiden Musketeers voitti SM-junioreiden kilpailun 180,52 pisteellä. Toiseksi sijoittui Espoon Jäätaitureiden Valley Bay Synchro pistein 175,71 ja kolmanneksi Kaarinan Taitoluistelijoiden Dream Edges 168,08 pisteellä.
Suomen Synchro9-maajoukkue Finlandia Cupin voittoon
Saman tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös Finlandia Cup, joka oli Suomen ensimmäinen ja historian toinen Synchro9 -kilpailu.
Suomen maajoukkue voitti Synchro9-kilpailun tuloksella 83,51. Kilpailu oli joukkueen ensimmäinen.
– Ensimmäinen Synchro9-kilpailu tuntui hyvältä. Oli todella kivaa ja me saimme yhdessä tehtyä sen mitä olemme treenanneet. Tunnelma hallissa oli mahtava, joten oli todella kiva luistella, joukkueen luistelija Viivi Kurttila sanoi.
Ruotsin Team Inspire Synchro9 Senior oli toinen pistein 78,03 ja Japanin Team Jingu Ice Messengers Synchro9 kolmas 73,92 pisteellä.
Suomi onnistui hienosti myös Synchro9-junioreiden sarjassa. Nuorten maajoukkue sijoittui toiseksi 73,19 pisteellä.
Junioreiden kilpailun voitti Kanadan Team Les Supremes Synchro9 Junior tuloksella 78,44. Kolmas oli Saksan Team Berlin Junior Synchro9 pistein 64,05.
Synchro9 on muodostelmaluistelun uudistettu kilpailumuoto, jonka Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) hallitus hyväksyi marraskuussa 2025. Kilpailumuodossa yhdistyvät yhdeksän luistelijan joukkueet, yksinkertaistettu arviointijärjestelmä sekä innovatiivinen ja mukaansatempaava esitystapa, joka vastaa yleisön ja televisiolähetysten tarpeisiin.
Ensimmäinen kansainvälinen Synchro9-kilpailu järjestettiin 7.–8. marraskuuta 2026 Irvinessä, Yhdysvalloissa. Siihen mennessä kilpailumuoto oli jo hyväksytty Dolomiti Valtellinan vuoden 2028 nuorten talviolympialaisten ohjelmaan. Päätös merkitsi muodostelmaluistelun historiallista pääsyä osaksi olympiatapahtumaa. Myöhemmin Synchro9 hyväksyttiin myös vuoden 2030 talviolympialaisten ohjelmaan.
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Yhteyshenkilöt
Emmi KoskiniemiTiedotusSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 548 7941emmi.koskiniemi@skatingfinland.fi
Miia HyttinenHuippu-urheilupäällikköSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa taitoluisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, kilpailuista tapahtumista, urheilijoista ja lajin kehittämisestä Suomessa. Suomen Taitoluisteluliitto on taitoluistelun valtakunnallinen lajiliitto ja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) jäsen.
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