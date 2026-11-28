Viikonloppuna Vantaalla kilpailtiin muodostelmaluistelun SM-senioreiden ja -junioreiden 2. valintakilpailussa sekä Finlandia Cupissa, joka oli Suomen ensimmäinen ja maailman toinen Synchro9-kilpailu. Team Unique voitti muodostelmaluistelun 2. valintakilpailun ja Suomen maajoukkue taituroi Finlandia Cupin voittoon.