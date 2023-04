83 % pohjoismaisista SaaS-yrityksistä uskoo, että kasvuvauhti kiihtyy tai pysyy samana – eniten optimismia on suomalaisissa ohjelmistotaloissa

B2B-ohjelmistoyritysten keskuudessa vallitsee optimismi, ja tämän vahvistaa myös Pohjoismaiden suurimman B2B-sijoitusyhtiön ja suomalaisen M-Brainin pääomistaja Monterron marraskuussa 2022 toteuttama kasvututkimus. Tutkimus kertoo, että pohjoismaisista B2B-ohjelmistoyrityksistä 83 % ennustaa kasvuvauhdin kiihtyvän tai pysyvän samankaltaisena viime vuoteen verrattuna. Eniten optimismia on suomalaisissa ohjelmistoyrityksissä, joista 65 prosentissa kasvun uskotaan kiihtyvän. Tämä vastaa myös Gartnerin hiljattain tekemää ennustetta, jonka mukaan ohjelmistoalan odotetaan kasvavan tänä vuonna hieman yli 9 %.



”Pohjoismaisten B2B-ohjelmistoyritysten markkinat ovat edelleen vahvat”, Monterron toimitusjohtaja Gustav Lagercrantz toteaa. ”Samalla on nähtävissä, että yritykset ovat siirtämässä painopistettään. Epävarman maailmantilanteen ja kasvaneen inflaation vuoksi yritykset panostavat enemmän nykyisiin asiakkaisiin perustuvaan kasvuun, parempaan kustannusten hallintaan ja hinnoittelun tarkistamiseen.”



Tuoreen kasvututkimuksen vastaajina oli perustajia ja johdon edustajia 166 pohjoismaisesta B2B-ohjelmistoyrityksestä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää SaaS-yritysten prioriteetit, haasteet sekä kasvuun liittyvät keskeiset suorituskykyindikaattorit.

Tutkimus kertoo lisäksi, että:



• Vuoteen 2022 verrattuna 20 % useammalla yrityksellä on vuoden 2023 ykkösprioriteettina ”kasvaa nykyisen asiakaskunnan avulla”



• Vuoden 2022 prioriteeteista uusien myyjien palkkaaminen, markkinointiin tehtävien investointien lisääminen sekä tarjonnan laajentaminen ovat tulleet prioriteettilistalla alaspäin



• Suomessa hintoja on tarkistettu ylöspäin, keskimäärin 8,4 prosentilla uusille asiakkaille ja 5,6 prosentilla nykyisille asiakkaille



• Myynti ja markkinointi ovat suomalaisten ohjelmistoyritysten haasteina muita Pohjoismaita enemmän



• Tuotekehitystä SaaS-yhtiöissä pidettiin Suomessa vähemmän haasteellisena kuin Ruotsissa



Ruotsalaislähtöisen sijoitusyhtiö Monterron tehtävä on auttaa B2B-ohjelmistoyrityksiä kasvamaan sekä pääoman että asiantuntemuksen avulla. Sen työntekijöillä on laaja kokemus ohjelmistoyritysten perustamisesta, kasvattamisesta ja kehittämisestä.

Tietoa Monterrosta

Monterro on Pohjoismaiden johtava B2B-ohjelmistosijoittaja, jonka tavoite on tehdä pohjoismaisista ohjelmistoyrityksistä markkinajohtajia. Operatiivista kokemusta on kertynyt Pointsecin, Episerverin, Orc Softwaren, Outpost24:n ja Limen onnistuneesta kehittämisestä ja edistämisestä. Monterro työskentelee aktiivisesti salkkuunsa kuuluvien yritysten kanssa auttaakseen niitä kasvamaan. Merkittävä osa rahastojen pääomasta, noin 25 prosenttia, on peräisin Monterron perustajilta ja työntekijöiltä. Yritys perustettiin vuonna 2012, ja sillä on toimipisteet Tukholmassa, Oslossa ja Münchenissä sekä kehityskeskus Scandinavian Software Parkissa Hanoissa.