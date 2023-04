A-Insinöörit ja Elomatic tiivistävät yhteistyötä teollisuuden suunnittelussa ja konsultoinnissa

A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo. Luomme yhdessä parasta rakennettua ympäristöä ja haastamme koko alaa uudistumaan kestävästi. 1 300 hengen asiantuntijayhteisö tarjoaa kiinteistö- ja rakennushankkeisiin kaikki suunnittelu- ja projektijohtopalvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Toimimme 18 toimipisteessä Suomessa ja kansainvälisesti. A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi

Elomatic on suomalainen, maailmanlaajuisesti toimiva insinööri- ja konsulttitoimisto, joka tarjoaa huipputason asiantuntijapalveluita, tuotteita ja kokonaisratkaisuja prosessi-, kone-, meri-, energia- ja lääketeollisuudelle. Keskitymme jatkuvaan parantamiseen ja kestävään kehitykseen, ja olemme sitoutuneet suunnittelemaan ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Vuonna 1970 perustettu yritys on edelleen yksityisessä omistuksessa ja työllistää 1 300 ammattilaista. Asiakkaita Elomaticilla on yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. www.elomatic.com