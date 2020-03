A-Katsastus aloitti valtakunnallisen noutokatsastuksen koronaviruksen johdosta

A-Katsastus Group on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus-, kuljettajantutkinto- sekä rekisteröinti- ja tieliikenteen henkilölupapalveluja tarjoava toimija. A-Katsastus Groupilla on 1 000 työntekijää yli 150:ssa toimipisteessä Suomessa. Kotimaisessa omistuksessa oleva A-Katsastus Group on Avainlippu –yritys.