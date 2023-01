A-klinikkasäätiön somelääkäri Atte Virolainen: ”Kouluissa iso huoli nuorten pahoinvoinnista”

”Saan kouluilta paljon yhteydenottoja, jotka alkavat usein lauseella ’meillä on huumeiden kanssa ollut ongelmia’. Kouluissa on hätä ja huoli nuorten pahoinvoinnista, mutta syrjäytymiskehitykseen voi vaikuttaa. Kannamme A-klinikkasäätiön kanssa oman kortemme kekoon ja lähdemme koulukiertueelle tapaamaan nuoria”, Lääkäri Atte kertoo.

Lääkäri Atte tulee luennoillaan kertomaan mm. huumausaineiden haittavaikutuksista, tartuntataudeista, päihderiippuvuuden kehittymisestä sekä rikollisuudesta ja vankilakierteestä.

Lääkäri Atella on tällä hetkellä TikTokissa 43 000 seuraajaa ja Instagramissa seuraajia on 20 000. Videot saavat näyttökertoja kuukaudessa noin 2,5 miljoonaa. Tämän vuoden aikana valkoisessa takissaan videoita julkaisevan Lääkäri Aten tulee löytämään myös Youtubesta ja Facebookista.

”Yhteistyöpilottimme videot keräsivät loka-joulukuun 2022 aikana 7,6 miljoonaa näyttökertaa. Lääkäri Atte tekee erittäin hyvää ennaltaehkäisevää ja haittoja vähentävää työtä nuorten parissa. Hän laittaa persoonansa peliin, ei karta vaikeitakaan aiheita ja puhuu nuorille uskottavasti vakavista aiheista. Tänä vuonna siirrymme somen lisäksi kentälle ja keräämme tätä tarkoitusta varten myös rahoitusta, jotta Lääkäri Atte pääsisi mahdollisimman moneen kouluun ympäri Suomen”, kertoo A-klinikkasäätiön hankepäällikkö Hanna Paikkala.

Mitä poliittiset päättäjät tekevät huumekuolemien ehkäisemiseksi?

Lääkäri Atte ja A-klinikkasäätiö ovat huolissaan Suomen päihde- ja mielenterveyshäiriöiden kasvusta. Ongelmat kasvavat vuosi vuodelta ja etenkin syrjäytymisriskissä olevilla nuorilla on vaara ajautua päihderiippuvuuteen ja rikoskierteeseen.

Huumausaineisiin kuoli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 287 henkilöä, mikä on 29 enemmän kuin edellisenä vuonna. Nuorten osuus on edelleen erittäin hälyttävä, sillä alle 30-vuotiaita kuoli vuonna 2021 sata henkilöä – se on noin kaksi ihmistä viikossa.

”Tavoitteeni on haastatella poliittisten puolueiden edustajia ennen vaaleja ja kysyä keskeisiä kysymyksiä liittyen ensi hallituskauden päihdepolitiikkaan. Julkaisen haastattelut somekanavillani ja haastankin nyt poliittiset päättäjät keskustelemaan päihde- ja mielenterveyspalveluista kanssani: Mitä aiomme tehdä, jotta saamme tilanteen paranemaan”, Lääkäri Atte kysyy.

Atte Virolainen erityispätevöityy päihdelääketieteeseen ja kerää siihen liittyviä palveluita toimimalla vankilalääkärinä. A-klinikkasäätiö ja Virolainen pilotoivat loka-joulukuussa 2022 yhteistyötä, jonka tavoitteena oli auttaa nuoria päihteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa. Yhteistyö jatkuu tiiviinä myös vuonna 2023.