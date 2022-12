A-klinikkasäätiön uusi hallitus vastaa yhteiskunnan kasvavaan avuntarpeeseen

Vuoden 2023 kynnyksellä yhteiskuntamme käy läpi vaikeuksia, joiden vaikutukset lisäävät vakavien päihde- ja mielenterveysongelmien riskejä. Talouden taantuma, elinkustannusten nousu, koronavuosien palveluvelka ja julkisten sosiaalipalvelujen ylikuormitus näkyvät jo nyt kadulla, kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Käynnissä on keskustelu alkoholi- ja huumekuolemien korkeista luvuista, huumeiden käytön kasvusta sekä nuorten selviämisestä tämän kaiken keskellä. Myös rahapelijärjestelmä on muutoksessa ja uudet addiktiot, kuten digipeliriippuvuus ovat jo nyt todellisuutta.

A-klinikkasäätiö vahvistaa kykyään vastata avuntarpeeseen ja täydentää hallitustaan monipuolisella kokemuksella.

”Painotimme A-klinikkasäätiön uudessa hallituksessa osaamista, joka auttaa meitä tässä murroksessa eteenpäin. Mikko Alkion juridinen ammattitaito, yhteiskuntasuhteet sekä ymmärrys sosiaali- ja terveyspolitiikan toimintakentästä tukevat olennaisella tavalla säätiömme perustehtävää. Esa Kankaisella on syvällistä kokemusta kiinteistöalasta, johtamistehtävistä sekä säätiötoiminnasta. Heli Vaaranen on mielenterveystyön johtava asiantuntija, jonka monipuolinen osaaminen tukee A-klinikkasäätiön työtä päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysongelmista kärsivien auttamiseksi”, sanoo A-klinikkasäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, Helsingin yliopiston yliopistotutkija, Janne Nikkinen.

”Kiitän samalla myös väistyvää hallitusta hyvästä ja ansiokkaasta työstä sekä erityisesti poistuvia jäseniä tutkimusprofessori Pekka Hakkaraista (puheenjohtaja), vastaavaa johtavaa sosiaalityöntekijä Anna Liakkaa (varapuheenjohtaja), tutkija Heini Kainulaista sekä henkilöstön edustaja Hanna-Kaisa Jussilaa.”

Avuntarve ei katoa yhteiskuntamme murroksen keskellä

Tulevana vuonna yhteiskuntamme rakenteet ovat murroksessa. Edessämme on eduskuntavaalit, uusi päihde- ja mielenterveyslaki astuu voimaan ja myös maakuntahallinto uudistuu hyvinvointialueiden myötä. On seurattava tarkasti, miten kaikki tämä vaikuttaa apua tarvitseviin ihmisiin ja etenkin siihen, miten nopeasti he pääsevät palveluiden piiriin.

”Järjestöjen on oltava valmiita tukemaan muutosta nopeilla ja vaikuttavilla toimilla., Olen varma siitä, että säätiön uusi hallitus tekee meistä entistäkin vahvemman auttajan ja yhteiskuntamme tulkin”, toteaa A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki.

A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen päihde- ja mielenterveysalan järjestö, jonka perustehtävä on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja tuottamalla tietoa ja tarpeenmukaisia palveluita.

A-klinikkasäätiön hallitus 2023–2025

Mikko Alkio, osakas, Roschier asianajotoimisto

Maritta Iso-Aho, viestintäjohtaja, Alko Oy

Esa Kankainen, toimitusjohtaja, Asuntosäätiö

Anne Kouvonen, professori, Helsingin yliopisto

Teemu Leinonen, professori, Aalto-yliopisto

Atte Oksanen, professori, Tampereen yliopisto

Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto

Heli Vaaranen, johtava asiantuntija, Väestöliitto

A-klinikkasäätiön uusien hallitusjäsenten taustaa

Mikko Alkio (s. 1972) toimii Roschier-asianajotoimiston osakkaana erikoisalanaan kilpailulainsäädäntöön, kansainvälisiin investointeihin sekä eri toimialojen sääntelyyn liittyvät kysymykset. Hän on aiemmin työskennellyt mm. pääministerin ja työ- ja elinkeinoministerin neuvonantajana sekä EU-komissaarin kabinetissa. Alkio on julkaissut kirjat rahapelisääntelystä, terveydenhuoltojärjestelmän haasteista ja EU:n valtiontukisäännöistä (viimeisin yhdessä Olli Hyvärisen kanssa).

Esa Kankainen (s. 1960) toimii Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtajana. Hänellä on vahva kokemus kiinteistö- ja rakennusalan johtotehtävistä. Aiemmin Esa on työskennellyt mm. VVO-yhtymä Oyj:n hankekehitysjohtajana, YIT-Rakennus Oy:n kiinteistökehitysjohtajana sekä toimitusjohtajana TA-Asumisoikeus Oy:ssä. Hän on suorittanut mm. kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA sekä Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -tutkinnot. Kankaisen nykyisiin luottamustoimiin kuuluvat mm. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtajuus ja jäsenyydet KOVA ry:n sekä Asuntoreformiyhdistyksen hallituksissa

Heli Vaaranen (s. 1961) on valmistunut valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta v. 2004. Tutkijaurallaan hän tutki mm. nuorten kaahailua ja nuorta rakkautta. Vaaranen siirtyi Väestöliitto ry:hyn johtamaan Parisuhdekeskusta v. 2000–2017, minkä jälkeen hän on toiminut Väestöliiton Nuorten intiimit ihmissuhteet-hankkeen johtavana asiantuntijana ja hän työskentelee lisäksi yksilö- ja pariterapeuttina Väestöliiton terapiapalveluissa. Vaaranen toimi Ylen kolumnistina 2016–2019, aiheena parisuhde ja perhe. Hänen työnkuvaansa Väestöliitossa kuuluu lisäksi digitaalisten palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen, artikkelit, testit, podcastit ja asiantuntijuus mediassa.