Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto liittyvät IBM Q Network -yhteisöön

LAUSANNE, SVEITSI - 3.7.2019: Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto pääsevät kvanttitietojenkäsittelyn tutkimusta edistävän IBM Q Network -yhteisön akateemisina jäseninä osallistumaan tutkimushankkeisiin ja kehittämään opetusta vastaamaan tulevaisuuden koulutus- ja työvoimatarpeita. IBM Q Network -yhteisön uudet eurooppalaiset jäsenet julkistettiin tänään 3. heinäkuuta Tiedetoimittajain maailmankongressissa Lausannessa.



Aalto-yliopisto keskittyy kvanttitietojenkäsittelyn ekosysteemin laajentamiseen Suomessa. Koulutuksellinen, viestinnällinen ja tieteellinen yhteistyö vahvistaa Aalto-yliopiston kykyjä toimia kvanttitietojenkäsittelyn osaamiskeskuksena.



Turun yliopisto osallistuu kvanttilaskennan ja simuloinnin tutkimukseen. Se myös hyödyntää IBM Q Experience -ympäristöä erikoiskoulutusohjelmissaan, jotka keskittyvät kvanttialgoritmeihin, kvanttiohjelmointiin sekä klassiseen ohjelmointiin ja kvanttifysiikkaan.



Yhteisöön liittyvillä yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on IBM Q Networkin kautta pääsy IBM Q -kvanttijärjestelmiin, joita voidaan hyödyntää kvanttitietojenkäsittelyn opetuksessa ja kvantti-informaatiotutkimusta edistävissä opiskelijaprojekteissa sekä teknologian uusien käyttökohteiden kartoittamisessa.



Suomalaisten yliopistojen lisäksi mukaan IBM Q Network -yhteisöön liittyvät ruotsalainen Chalmersin teknillinen yliopisto, sveitsiläiset yliopistot École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ja ETH Zürich, saksalainen Saarlandin yliopisto, espanjalainen University of the Basque Country (UPV/EHU), itävaltalainen Innsbruckin yliopisto sekä portugalilainen Iberian Nanotechnology Laboratory.



IBM Q Network

IBM Q Network on suuryrityksistä, kasvuyrityksistä ja yliopistoista sekä tutkimuslaitoksista koostuva maailmanlaajuinen yhteisö, jonka tavoitteena on edistää kvanttitietojenkäsittelyä ja sen tutkimusta sekä kartoittaa kvanttiteknologian käytännön sovelluskohteita. Yli 60 organisaation muodostama yhteisö tarjoaa kvanttitietojenkäsittelyn osaamista ja resursseja, pilvipohjaisia kvanttisovelluksia ja kehitystyökaluja. Lisätietoja IBM Q Network -yhteisöstä ja lista jäsenistä: https://www.research.ibm.com/ibm-q/network/



IBM Q Experience

IBM Q Experience -pilviympäristössä kuka tahansa sovelluskehityksestä kiinnostunut voi testata millaisia innovaatioita kvanttiteknologia mahdollistaa. Käyttäjät voivat esimerkiksi ajaa ympäristössä algoritmejä, tehdä kokeita ja simulaatioita tai perehtyä kubittien toimintaan. Sovelluskehittäjät pääsevät rakentamaan yhteyksiä kvanttitietokoneen ja perinteisten tietokoneiden välille ilman sen syvällisempää ymmärrystä kvanttifysiikasta. IBM Q Experiencellä on nyt yli 140 000 käyttäjää, jotka ovat tehneet yli 10 miljoonaa kokeilua ja julkaisseet reilut 170 kolmannen osapuolen tutkimusta. Tutustu osoitteessa: https://quantum-computing.ibm.com/login