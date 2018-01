Aalto-yliopisto panostaa lapsiin ja nuoriin – Aalto-yliopisto Junior valmiina seikkailuun

Aalto-yliopisto lisää lapsille ja nuorille suunnattua tarjontaansa. Uusi konsepti Aalto-yliopisto Junior kokoaa yhteen Aallon tieteen, taiteen, yrittäjyyden, johtamisen, matematiikan ja teknologian osaamisen ja tarjoaa niihin perustuvaa toimintaa lapsille ja nuorille niin kouluissa kuin yliopiston kampuksella.

Koulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä on Aalto-yliopistossa pitkät perinteet esimerkiksi LUMA-toiminnassa. Koululuokille on järjestetty toiminnallisia opintokäyntejä, ja oppitunneille on ollut mahdollista tilata tutkijavierailuja. Tarjolla on ollut myös muun muassa erilaisia tiedetapahtumia ja -luentoja.

Tulevaisuudessa Aalto-yliopisto Junior järjestää lapsille ja nuorille entistä enemmän esimerkiksi leirejä, harrastuskerhoja ja erilaisia teematapahtumia.

”Muutos alkaa lapsista ja nuorista. He ovat niitä rohkeita tutkimusmatkailijoita ja ennakkoluulottomia kokeilijoita, jotka muokkaavat tulevaisuutta. Me yliopistossa voimme oppia heiltä paljon”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. ”Meille on erityisen tärkeää eri alat ylittävä ja läpäisevä yhteistyö. Aalto-yliopisto Junior-toiminnan myötä syntyy yhteistyötä, josta olen erittäin ylpeä. Sillä luomme osaamista, jota haluamme jakaa koko koulutusjärjestelmän kanssa.”

Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tavoitteena on auttaa heitä löytämään kiinnostuksensa kohteet ja täyden potentiaalinsa sekä hyödyntämään niitä elämässään ja yhteiskunnassa. Lisäksi halutaan madaltaa kynnystä yliopistomaailman ja lasten ja nuorten välillä. Tästä on esimerkkinä Aallon ja Espoon kaupungin yhdessä kehittämä Koulu palveluna -konsepti, jossa korkeakoulut, lukiot ja yritykset tekevät päivittäin yhteistyötä. Yhteisiä voivat olla niin tilat kuin opetus ja erilaiset hankkeetkin. Haukilahden lukio on ollut Otaniemen kampuksella vuoden ja Pohjois-Tapiolan lukio viime syksystä alkaen.

Kokeilemisen ja oivaltamisen iloa uusissa laboratoriotiloissa

Aalto-yliopisto Juniorin uudet tilat avautuivat 16. tammikuuta Otaniemen kampuksella. Jatkossa myös Aallon LUMA-toiminta ja LUMA-keskus Aalto toimii Aalto-yliopisto Juniorin nimen alla.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen toi valtiovallan tervehdyksen avajaisiin. Hän kiitti Aalto-yliopistoa siitä, että se tuo Junior-toiminnallaan kaikki Aallon tieteenalat yhteen.

"Maailma muodostuu ihmeellisistä ilmiöistä, joita voidaan ratkaista monitieteisesti.”

Samoissa tiloissa toimii myös Biofilia, joka on biotaiteen kentälle keskittyvä tutkimus- ja opetuslaboratorio. Aalto-yliopisto Junior saa Biofilialta asiantuntemusta biotaiteeseen ja -teknologiaan liittyvissä aiheissa. Biofiliassa toimiville taiteilijoille avautuu puolestaan Aalto-yliopisto Juniorin kautta yhteyksiä koulumaailmaan.