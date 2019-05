Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun julkisen taiteen kokoelma tutkii ihmisyyttä ja sen jännitteitä

Taiteen prosenttiperiaatetta noudattavan kokoelman teemana on Human Approach.

Kauppakorkeakoulun uuden päärakennuksen avajaisia vietettiin Otaniemessä 10.5.2019, jolloin myös rakennuksen taidekokoelma ja taidekatalogi julkistettiin. Korkeakoulun julkisen taiteen teema, Human Approach, kunnioittaa menneisyyttä pitäen katseen samalla tulevassa. Kauppakorkeakoulun julkisen taiteen tavoitteena on luoda osallistava ja dialogia esiin tuova kokemus sekä korostaa avoimen ja matalan hierarkian työskentely- ja oppimisympäristöä.



"Taide antaa mahdollisuuden maailman vapaaseen tutkimiseen ilman etukäteen kiinnitettyjä merkityksiä tai mielikuvia. Siten taide voi myös tuottaa kitkaa. Me Aalto-yliopistossa uskomme, että erilaisten näkemysten, tieteenalojen ja tietoyhteisöjen törmäykset voivat aikaansaada jotain aivan uutta: vielä tuntemattoman tulevaisuuden", sanoo Aalto-yliopiston taiteen ja luovien käytäntöjen vararehtori Anna Valtonen.

Kokoelman pääteos kunnioittaa mennyttä ja katsoo tulevaan

"Human Approach -taidekonseptin ydin on muiden ihmisten huomioiminen. Kyse on yhteisön osana olemisesta, ei niinkään yksilön omista päämääristä", sanoo Kauppakorkeakoulun rakennuksen pääteoksen tekijä, taiteilija Kirsi Kivivirta.



Rakennuksen pääaulassa sijaitseva pääteos STAGE toivottaa vierailijan tervetulleeksi Kauppakorkeakouluun. STAGE-teoksen väriharmonia kunnioittaa rakennuksen arkkitehtuuria ja heijastelee Kauppakorkeakoulun entisen päärakennuksen keraamista julkisivureliefiä. Teoksen tunnelma on lavastuksenomainen, sillä se kuvaa paikkaa, joka antaa puitteet ihmisten ja ajatusten kohtaamiselle ja toiminnalle.

Videoteossarja startup-tapahtumasta performatiivisen tutkijan silmin

Kauppakorkeakoulun vuoden 2018 residenssitaiteilijan Pilvi Takalan If your heart wants it -videoteossarja käsittelee sosiaalisia kanssakäymisiä startup-tapahtuma SLUSHissa. Takala tiimeineen soluttautui tapahtumaan ja uppoutui sen vietäväksi erilaisten keskustelujen ja sivutapahtumien kautta. Videoteossarja tutkii keskusteluissa esille tulleita jännitteitä sekä eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta.



"Startup-yrittäjiä on Suomessa ylistetty täydellisinä kansalaisina. Startup-kulttuurin ideat levittyvät yhteiskuntaamme ja vaikuttavat siten laajasti hyvässä ja pahassa. No pain no gain -ajattelu normalisoituu. Näiden videoteosten kautta tarkastelen kriittisesti tätä 'pöhinä'-ilmiötä, jota markkinoidaan uutena ja tuoreena, mutta joka loppujen lopuksi silti jatkaa yhteiskunnan neoliberalisointia", sanoo Takala.

Human Approach on monipuolinen julkisen taiteen kokoelma

Kauppakorkeakoulun taidekonsepti kehitettiin yhteistyössä korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä Aalto-yliopiston taidekoordinaattorin Outi Turpeisen kesken.

Turpeinen kuratoi muut kokoelman teokset yhdessä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun apulaisprofessorin Bassam El Baronin kanssa. Kokoelman muiden teosten taiteilijat Anu Kauhaniemi, Navine G. Khan-Dossos, Saana Murtti, Tuomo Saali, Maiju Salmenkivi, Tatu Tuominen ja GRRRR ovat kansainvälisesti tunnettuja toimijoita. Kokoelmaan sisältyy myös muun muassa Paulon Säätiön Kauppakorkeakoululle lahjoittamia teoksia, joista osa kuulunurt korkeakoulun taidekokoelmaan jo sen entisessä päärakennuksessa Töölössä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun uusi rakennus avattiin helmikuussa 2019. Kauppakorkeakoulun rakennus on osa isompaa rakennuskokonaisuutta, jonka kaksi muuta osaa ovat Väre (Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun rakennus) ja kauppakeskus A Bloc. Korttelin on suunnitellut Aalto-yliopiston alumneista koostuva Verstas Arkkitehdit, joka voitti vuonna 2012–2013 käydyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun. Pääsuunnittelijana toimi Jussi Palva Verstas Arkkitehdeista ja muina vastuullisina arkkitehteina Väinö Nikkilä, Riina Palva, Ilkka Salminen ja Mikko Rossi.

Aalto-yliopiston julkisen taiteen visio



Aalto-yliopisto on ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta rakennushankkeissaan. Se on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen. Prosenttiperiaatetta sovellettiin ensimmäisen kerran Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa vuonna 2017.



Julkisen taiteen visio on tuoda esille ja esittää kysymyksiä siitä, mitä yliopisto on, mitä teemme osana yhteiskuntaa ja mikä on julkisen käsite. Julkinen taide on paikkakohtaista ja liittyy yliopiston sekä sen tieteenalojen moninaisuuteen. Julkiset taideteokset heijastavat tätä monimuotoisuutta eri taiteen muodoilla, materiaaleilla, tekniikoilla ja perinteillä.



Lisää tietoa Aalto-yliopiston julkisesta taiteesta.