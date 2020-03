Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin helpotuksia

Vaasassa perusopetuksen 1.-2.-luokkalaisille tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista myönnetään hyvitystä, jos lapsi on kotona etäopetuksessa. Ne oppilaat, jotka saavat lähiopetusta, ovat edelleen oikeutettuja myös aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Hallituksen päätöksen mukaisesti kaikilla 1.-3.-luokkalaisilla on oikeus osallistua lähiopetukseen. Vahva suositus kuitenkin on, että koululaiset etäopiskelevat kotona, jos se vain on perheille mahdollista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2.-luokkalaisille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Toiminnasta perittäviin maksuihin myönnetään hyvitystä, jos lapsi on kotona.

Hyvitysjaksoja on kaksi, 18.-31.3. sekä 1.-13.4. Kuukausimaksusta hyvitetään 50 prosenttia, mikäli lapsi on kotona koko kyseisen jakson. Lapsi voi olla poissa toiminnasta joko jakson kerrallaan tai yhtäjaksoisesti molemmat jaksot.

Hyvitys näkyy maaliskuun ja/tai huhtikuun laskussa.

Lähiopetusta saavat oppilaat oikeutettuja aamu- ja iltapäivätoimintaan

Ne oppilaat, jotka saavat lähiopetusta, ovat edelleen oikeutettuja myös aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Jos huoltajat haluavat irtisanoa lapsen paikan aamu- ja iltapäivätoiminnassa, täytyy se tehdä kirjallisesti (apip@vaasa.fi). Irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi. Laskutus jatkuu täysimääräisenä (tai 50 % riippuen käyttöajasta) irtisanomiskuukautta seuraavan täyden kuun loppuun.

Jos valtioneuvosto päättää poikkeusolojen jatkumisesta 13.4.2020 jälkeen, tehdään aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen hyvittämisestä uusi päätös.