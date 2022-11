Aarikka X Jenni Vartiainen -hopeakorumalliston inspiraationa Kaija Aarikan käyttämä lumoava muotokieli, rohkeus ja luonto

Aarikka Oy on Kaija Aarikan vuonna 1954 perustama puisiin koruihin ja kodin tuotteisiin erikoistunut designbrändi. Aarikka Oy:n liikevaihto on kolme miljoonaa euroa ja se työllistää noin 10 henkilöä. Aarikka-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin Suomessa käsityönä. Aarikka Oy:n kasvutarina on vuodesta 2017 ollut osana Martinex konsernia.

Martinex Oy on vuonna 1986 perustettu raisiolainen toisen sukupolven perheyritys, joka suunnittelee ja valmistaa tekstiilejä, lahja- ja taloustavaroita sekä pelejä ja leluja. Yritys edustaa yli 40 brändiä lisenssinhaltijana ja lisäksi yritys kehittää omia brändejä. Martinexin liikevaihto on noin 28 milj. euroa ja yritys työllistää yli 80 henkilöä. Martinex Oy:n brändejä ovat mm. Aarikka, Moomin by Martinex, Mauri Kunnas, Tatu ja Patu, Peppi Pitkätossu, Eemeli ja Peliko.