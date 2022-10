Äärioikeiston juurille johdattava SS-pastorin elämäkerta Kanava-palkintoehdokkaana

André Swanström: Valkoisen uskon soturi – jääkäri, pappi ja SS-mies Kalervo Kurkiala

Sortovuodet, jääkäriliike, lapuanliike, SS-pataljoona – Kalervo Kurkialan elämänkaari kulkee rinnakkain Suomen itsenäisyystaistelun ja sisällissodan sekä 1930-luvun oikeistoradikalismin ja suomalais-saksalaisen aseveljeyden kanssa. Valkoisen uskon soturi seuraa ristiriitaisen SS-pastorin elämää traumaattisesta lapsuudesta ääriliikkeiden liepeille, natsien kabinetteihin ja lopulta maanpakoon. Suurmieshistorian sijaan teos kohdistaa katseensa Kurkialan elämän emotionaaliseen ja yksityiseen puoleen ja pohdintoihin, joissa isänmaallisuus ja uskonnollisuus punnittiin.

Perusteellinen ja runsaaseen lähdeaineistoon perustuva teos piirtää kuvan ehdottomasta ja ajattelultaan mustavalkoisesta hahmosta, jonka elämässä oli kuitenkin myös harmaan sävyjä.

Valkoisen uskon soturi on ehdolla vuoden 2022 Kanava-palkinnon saajaksi. Kanava-tietokirjapalkinto on kulttuurin ja yhteiskunnan kysymyksiin erikoistuneen aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön yhteinen tietokirjoille tarkoitettu tunnustuspalkinto. Palkinto myönnetään vuosittain suomalaiselle politiikan, yhteiskunnan, talouden, historian tai kulttuurin alan uutuustietokirjan tekijälle. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Raadin perustelut teoksen ehdokkuudelle:

André Swanström jatkaa uraauurtavaa työtään suomalaisten SS-miesten historian kartoittajana kohdistamalla nyt tarkastelunsa yhden henkilön elämäntarinaan. Katseen tarkentaminen auttaa häntä tuomaan hieman lisää valoa myös siihen, kuinka konkreettisesti suomalaiset SS-miehet olivat saksalaisten rinnalla mukana juutalaisiin kohdistuneissa sotarikoksissa. Swanströmin tarkkanäköinen kuvaus siitä, mihin kaikkeen fanaattisuus voi johtaa, antaa osaltaan perspektiiviä myös oman aikamme ääriliikkeiden tarkasteluun.

Dosentti André Swanström tutki kiitetyssä teoksessaan Hakaristin ritarit suomalaisten SS-miesten sotarikoksia. Teos herätti laajasti huomiota kansainvälisestikin, ja sen ansiosta suomalaisten SS-vapaaehtoisten sotarikoksista tehtiin virallinen selvitys.

kansi: Mika Tuominen

