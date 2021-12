Aarre paransi sijoitustaan ja nousi kärkisijoille A-kategoriaan Eetti ry:n Rank a Brand -selvityksessä

Aarre paransi sijoitustaan Eetti ry:n Ränkkää brändi -vertailussa nousten parhaimpaan A-kategoriaan edellisvuoden B-kategoriasta. Aarre sai yhteensä 20 pistettä maksimipistemäärän ollessa 29. Viimeisen vuoden aikana Aarre on muun muassa korvannut tuotannossa käytettyjä neitseellisiä öljypohjaisia kuituja kierrätettyihin öljypohjaisiin kuituihin ja kehittänyt pakkausprosessejaan vähentäen yksittäisten tuotteiden pakkaukseen kuluvan muovin määrää 67 % vuoden 2020 aikana.

Täydet kaksi pistettä Aarre sai vaatteiden pitkäikäisyyden edistämisestä. Aarteen tavoitteena on tehdä arjen vaatevalinnoista helppoja valmistamalla vaatteita, jotka kestävät aikaa ja käyttöä. Tavoitetta tukevat muun muassa pidennetty 18 kuukauden tuotetakuu ja yhteistyö Menddie-korjauspalvelun kanssa, jonka kautta Aarre tarjoaa tuotteille korjaus- ja huoltopalveluita. Viimeisen vuoden aikana Aarre on panostanut tuotetietojen laajentamiseen lisäämällä hoito-ohjeet ja mittataulukot tuotekohtaisesti. Tämän lisäksi verkkosivuille on lisätty kattavasti yleistä tietoa oikean koon valintaan ja tuotteiden huoltamiseen liittyen, jotta kuluttajat välttyvät virheostoksilta ja hankitut vaatteet kestävät oikein huollettuna pitkään.

Koko tuotantoketju aina suunnittelusta tuotantoon ja tuotekehitykseen on Aarteen omissa käsissä, mikä mahdollistaa läpinäkyvän ja vastuullisen toiminnan. Aarteen tuotannosta 89,8 % sijaitsee Portugalissa ja 10,2 % Italiassa. Valtaosa eli 64 % tuotteista valmistetaan Aarteen omassa ompelimossa Portugalissa.

“Oman ompelimomme kautta voimme aidosti ja suoraan vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja tuotantoketjun vaiheisiin. Kaikki toimittajat ovat allekirjoittaneet Supplier Code of Conductin, jonka toteutumista ja toimittajien vastuullisuustyötä seurataan.” Aarteen toimitusjohtaja ja suunnittelija Laura Silva kertoo.

Aarre jatkaa vastuullisuustyötä osana jokapäivästä toimintaansa ja raportoi siitä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Jatkossa Aarre keskittyy parantamaan muun muassa hiilijalanjäljen laskemista ja uusien jakamis- ja kiertotaloutta tukevien toimintamallien edistämistä. Aarre on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä jatekee jatkuvasti toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi kiinnittämällä suunnittelussa yhä enemmän huomiota tuotteen koko elinkaaren aikaisiin päästöihin. Lisäksi Aarre kartoittaa parhaillaan toimintamalleja kuluttajille suunnatun ennakkomyynnin mahdollisuudelle sekä omien second hand- ja lainauspalvelujen toteuttamiselle. Toistaiseksi Aarteen vaatteita voi lainata seitsemästä vaatelainaamosta ympäri Suomen.

Eetti ry:n riippumattomassa Ränkkää brändi -listauksessa arvioitiin tänä vuonna yhteensä 34:n suomalaisen vaatebrändin ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeustyötä ja läpinäkyvyyttä. Brändit jaoteltiin viiteen kategoriaan (A-E) niiden saamien pisteiden mukaan. Aarteen lisäksi A-kategoriaan ylsi tänä vuonna kuusi muuta kotimaista vaatemerkkiä. Aarre oli ensimmäistä kertaa mukana vertailussa vuonna 2020 ja sijoittui kuudenneksi parhailla pisteillä B-kategoriaan.

Tutustu Eetti ry:n Rank a Brand -raporttiin

Tutustu Aarteen vastuullisuusraporttiin