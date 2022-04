Aasialainen hampurilaisravintola avautuu Espooseen

“Mielestämme suomalainen hampurilaiskulttuuri kaipasi uusia makuja, lisää valinnanvaraa ja jotain täysin uutta. Hyvä ruoka ei enää riitä, ihmiset janoavat elämyksiä ja kokemuksia. Vastaus syntyi rakkaudestamme burgereihin, aasiaan ja animeen”, Burger Dojon partneri Luckie Bao summaa uuden ravintolan syntyä.

Burger Dojon perustajat Luckie Bao, Junyi Gan ja Xiabing Chen ovat ravintola-alan konkareita ja juurruttaneet sushin suomalaisten sydämiin: he ovat tehneet uransa Pohjoismaiden suurimman sushiravintolaketju Luckiefun’sin parissa. Luckiefun’s on tunnettu sujuvasta palvelusta ja tuoreista raaka-aineista. Sama jatkuu uudessa Burger Dojo -ravintolakonseptissa, jossa jouhevuuteen ja terveysturvallisuuteen panostetaan mm. kontaktittomalla tilauksella. Kotiinkuljetuskin onnistuu Woltin ja Foodoran kautta. Burger Dojon tavoitteena on laajentua lähivuosina franchise-ketjuksi Luckiefun’sin tyyliin.

Listalla uudenlaisia makuyhdistelmiä

Burger Dojon listalta löytyy perinteisempien liha- ja kanaproteiinien lisäksi erikoisempia katkarapu- ja sienitäytteisiä burgereita. Tarjolla on myös mm. ramenpizzaa, erilaisia salaatteja sekä kanapopcorneja.

“Burger Dojon hampurilaiset maistuvat taatusti kaikille hyvän ruoan ystäville ja lapsetkin viihtyvät sarjakuvamaailman parissa!” Bao avaa ravintolan konseptia.

Taustalla vahva tarina

Uudenlaisten makujen lisäksi ravintola erottuu erityisellä tarinallaan. Ravintolalle luotiin omintakeinen, trendikääseen animeen perustuva brändi, joka toistuu saumattomasti sisustuksen lisäksi mm. hampurilaisten nimissä ja visuaalisessa ilmeessä. Ravintolan brändin ja ilmeen on suunnitellut helsinkiläinen mainostoimisto Don & Branco, joka on erikoistunut kokonaisvaltaisiin markkinoinnin ja viestinnän palveluihin, luovaan brändinrakennukseen ja digitaalisiin markkinointiin.

“Burger Dojo oli poikkeuksellisen herkullinen projekti, ei pelkästään hampurilaisten vuoksi vaan maailman, jonka loimme ravintolan ympärille. Burgeriravintoloita on tullut markkinoille paljon, mutta ne ovat keskenään melko samankaltaisia. Koimme, että uudenlaisten makujen lisäksi tarvitaan vahva, muista erottuva brändi. Loimme ravintolalle oman animeen perustuvan tarinan sankareineen ja myyttisine olentoineen. Ravintolalle tehtiin jopa oma mangasarjakuva, joka tulee varmasti saamaan tulevaisuudessa jatkoa”, kertoo Don & Brancon art director Matti Virtanen yhteistyöstä.

“Olemme tehneet Don & Brancon kanssa yhteistyötä jo Luckiefun’s-ravintolan osalta, siksi mainostoimistokumppanin valinta oli selvä myös Burger Dojon suhteen”, Bao kertoo yhteistyöstä.