ABB-yhtymän Q4 2022 ja koko vuoden 2022 tulos

Q4 2022

Tilaukset 7,6 miljardia US dollaria, -8 %; vertailukelpoisesti1 +2 %

Liikevaihto 7,8 miljardia US dollaria, +3 %; vertailukelpoisesti +16 %

Toiminnallinen tulos 1 185 miljoonaa US dollaria; marginaali 15,1 %

Operatiivinen EBITA1 1 146 miljoonaa US dollaria; marginaali1 14,8 %

Perus EPS 0,61 US dollaria

Operatiivinen kassavirta oli 687 miljoonaa US dollaria ja kassavirta jatkuvista toiminnoista 720 miljoonaa US dollaria, sisältäen noin 315 miljoonan US dollarin negatiivisen vaikutuksen, joka liittyy Kusile-hankkeen aiemmin ilmoitettuihin suorituksiin.

KOKO VUOSI 2022

Tilaukset 34,0 miljardia US dollaria, +7 %; vertailukelpoisesti1 +16 %

Liikevaihto 29,4 miljardia US dollaria, +2 %; vertailukelpoisesti +12 %

Toiminnallinen tulos 3 337 miljoonaa US dollaria; marginaali 11,3 %

Operatiivinen EBITA1 4 510 miljoonaa US dollaria; marginaali1 15,3 %

Perus EPS 1,30 US dollaria

Operatiivinen kassavirta oli 1 287 miljoonaa US dollaria ja kassavirta jatkuvista toiminnoista 1 334 miljoonaa US dollaria

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän englanninkielisestä tiedotteesta: https://new.abb.com/news/detail/99188/q4-2022-results