ABB-yhtymän tulos Q2 2021

Vahva suoritus elpymisen kvartaalilla

Tilaukset 8,0 miljardia US dollaria, +32 %; vertailukelpoisesti1 +24 %



Liikevaihto 7,4 miljardia US dollaria, +21 %; vertailukelpoisesti +14 %



Toiminnallinen tulos 1,094 miljoonaa US dollaria; marginaali 14,7 %



Operatiivinen EBITA1 1,113 miljoonaa US dollaria; marginaali1 15,0 %



Perus EPS 0,37 US dollaria; +150 %2



Operatiivisen toiminnan ja jatkuvien toimintojen kassavirta oli 663 miljoonaa US dollaria

1For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q2 2021 Financial Information.

2EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta Q2 2021 results: Strong performance in a recovery quarter