Abbott ja Novo Nordisk lanseeraavat uuden integroidun, digitaalisen ratkaisun diabetesta sairastaville

Yhteensopivan älykkään insuliinikynän 1 tallentamat insuliinitiedot voidaan siirtää nyt Abbottin FreeStyle LibreLink -sovellukseen 2 skannaamalla.

tallentamat insuliinitiedot voidaan siirtää nyt Abbottin FreeStyle LibreLink -sovellukseen skannaamalla. Tarkastelemalla glukoosiarvoja ja insuliinin annostelutietoja yhdessä sovelluksessa 2 , diabetesta sairastavat ihmiset voivat nähdä kuinka heidän hoitonsa vaikuttaa glukoositasoihin.

, diabetesta sairastavat ihmiset voivat nähdä kuinka heidän hoitonsa vaikuttaa glukoositasoihin. Abbottin FreeStyle Libre -järjestelmät ovat maailmanlaajuisesti käytetyimpiä sensorointiin perustuvia glukoosinseurantajärjestelmiä3 – FreeStyle Libre 2 -järjestelmän tarjotessa erityisen hyvän 14 päivän tarkkuuden4 sekä valinnaiset hälytykset suoraan älypuhelimiin2.

Helsinki, 10. marraskuuta, 2022 - Abbott on kertonut tänään, että Novo Nordiskin NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus älykkäät insuliinikynät ovat nyt yhteensopivia Abbottin FreeStyle LibreLink -sovelluksen2 kanssa. Tuoteintegraatio heijastaa yritysten sitoutumista diabeteksen hallinnan helpottamiseen, ja siinä yhdistyvät molempien yritysten avainteknologiat eli sensorointiin perustuva glukoosiarvojen seuranta ja yhteensopivat älykkäät insuliinikynät.



Päivitettyä FreeStyle LibreLink -sovellusta2 käyttävät ihmiset voivat nyt siirtää NovoPen® 6 - ja NovoPen Echo® Plus älykkäisiin insuliinikyniin tallentuneet insuliiniannostiedot sovellukseen skannaamalla. Käyttäjät voivat nähdä, kuinka insuliiniannokset, ruoka ja fyysinen aktiivisuus vaikuttavat heidän glukoosiarvoihinsa, auttaen heitä päättämään, milloin ja kuinka paljon insuliinia tulisi ottaa. Sovellukseen tallentuu historia, joka näyttää insuliinipistosten ajat ja annokset sekä glukoositasot. Nämä tiedot voivat auttaa välttämään insuliinin kasautumista ja annosten ottamisen unohtamista.



"Diabetesta sairastavien on tehtävä päivittäin lukuisia päätöksiä ravitsemuksensa, insuliiniannosten ja lääkityksen ajoittamisen sekä aktiivisuutensa suhteen, jotta he voivat hallita glukoositasojaan. Tämä voi olla kuormittavaa ja vaikuttaa elämänlaatuun", sanoi Andreas Almroth, General Manager Nordics, Abbott Diabetes Care. "Abbottin tavoitteena on tarjota ihmisille elämää muuttavia teknologioita, jotka voivat auttaa vähentämään tätä päivittäistä taakkaa. Tämän päivän uutinen yhteistyöstä Novo Nordiskin kanssa ja jatkuvat kumppanuussuhteemme muiden insuliinilaiteyritysten kanssa ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa."

Uuden integraation ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarkastella glukoosiarvoja ja insuliinin annostelutietoja helposti yhdessä ja samassa raportissa. Abbottin pilvipohjaisen LibreView5 -diabeteksen hallintajärjestelmän kautta terveydenhuoltotiimi voi nähdä nämä tiedot, jolloin heidän on mahdollista ohjata potilaita entistä tarkemmin, dataan perustuvan tiedon pohjalta.



"Etsimme Novo Nordiskissa jatkuvasti tapoja keventää diabetesta sairastavien ihmisten taakkaa ja parantaa terveystuloksia, ja on ollut erittäin rohkaisevaa nähdä digitaalisten terveysratkaisujen tarjoamat edut", sanoo Jaakko Linna, GM Novo Nordisk Finland. ”Kumppanuus Abbottin kanssa antaa ihmisille mahdollisuuden integroida tietoja älykkäästä NovoPen® -insuliinikynästä1 ja FreeStyle Libre- tai FreeStyle Libre 2 -sensoristaan ​​ja saada käyttöönsä dataa, joka on entistä kattavampaa."

”Pistettyjen insuliiniannosten siirtyminen pilvipalveluun helpottaa potilaan arkea ja auttaa havaitsemaan muutostarpeet omahoidossa”, sanoo Elina Pimiä, Suomen Diabetesliiton asiantuntijaylilääkäri.

Abbott tasoittaa tietä diabeteksen hoidon tulevaisuudelle, ei pelkästään FreeStyle Libre -alustan jatkuvalla kehittämisellä, mutta myös sitoutumalla laajentamaan sen toimivuutta yhdessä muiden diabeteksen hallintateknologioiden kanssa. Abbott tekee yhteistyötä useiden johtavien insuliinipumppuvalmistajien kanssa kehittääkseen integroituja diabetesratkaisuja, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa ja parantaa diabeteksen hallintaa. Yrityksen glukoosinseurantateknologian yhdistäminen muiden innovatiivisten diabeteslaitteiden kanssa voi vaikuttaa merkityksellisesti diabetesta sairastavien ihmisten elämään tarjoamalla heille teknologiaa, joka auttaa heitä yksilöimään hoitoaan.



FreeStyle Libre- ja FreeStyle Libre 2 -glukoosinseurantajärjestelmät sisältävät sensorin, joka kiinnitetään olkavarren takaosaan enintään 14 päivän ajaksi ja jota käytetään yhdessä lukulaitteen tai älypuhelinsovelluksen2 kanssa, joka näyttää glukoosiarvot. Tämä on Euroopan ja maailmanlaajuisesti käytetyin sensorointiin perustuva glukoosinseurantajärjestelmä.3 Abbottin FreeStyle Libre -tuoteportfolio on muuttanut yli 4 miljoonan ihmisen elämää yli 60 maassa6 tarjoamalla läpimurtoteknologiaa, joka on helposti saatavilla ja kohtuullisen hintaista.7

