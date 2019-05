ABC Auranlaakson rakennukseen päiväkoti

Turun Osuuskauppa on vuokrannut Auranlaakson ABC-liikennemyymälärakennuksen kokonaisuudessaan Verkanappulat Oy:lle. Vuokratun rakennuksen pinta-ala on lähes 2 000 neliömetriä.

- Olemme erittäin tyytyväisiä, kun saimme vuokrattua Auranlaakson ABC:n vuoden vaihteessa tyhjentyneen rakennuksen pitkällä vuokrasopimuksella Verkanappuloiden käyttöön. Tiloista tuli paljon kyselyjä jo heti vuodenvaihteessa, mutta otti oman aikansa, että tiloihin löytyi riittävän iso toimija, jolla on tarvetta koko rakennukselle, kertoo kiinteistöpäällikkö Antti Heikkilä Turun Osuuskaupasta.

Turun Osuuskauppa on hakenut Kaarinan kaupungilta poikkeamislupaa tontille asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta. Muutostöihin on tarkoitus ryhtyä heti, kun poikkeamispäätös ja rakennuslupa on saatu. ABC CarWash ja polttonesteiden myynti jatkuvat edelleen tutuilla paikoillaan Auranlaaksossa.

- Verkanappulat Oy remontoi Kaarinan Auranlaakson ABC:n tilat päiväkodille. Kokonaan remontoituihin tiloihin tulee 120 lasta. Tilat ovat avarat ja sinne saadaan mahtava ruokasali sekä iso liikuntatila lapsille. Päiväkotiin tulee myös iso piha, joka on osittain katon alla ja mahdollistaa ulkoilun niin paisteessa kuin sateessa! Päiväkotiin tulee myös oma keittiö, joka valmistaa päivittäin maittavat luomu- ja lähiateriat, kertoo toimitusjohtaja Minna Takkula Verkanappulat Oy:stä.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, kiinteistöpäällikkö Antti Heikkilä, puh. 010 764 4008

Verkanappulat Oy, toimitusjohtaja Minna Takkula, puh. 040 736 8350