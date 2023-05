Uusi autonpesupaikka ABC Carwash Varkaus on avattu Varkauden Prisman mittarikentän viereen. ABC Carwash Varkaudessa on kaksi pesukaistaa, jotka ovat käytössä ympäri vuorokauden. Pesut soveltuvat henkilö- ja pakettiautoille, joiden korkeus on maks. 2,80 m ja leveys maks. 2,50 m.

ABC Carwash Varkaus on ehdottomasti oman alansa ympäristövastuullisuuden edelläkävijöiden joukossa. Pesulassa on biologinen vedenpuhdistusjärjestelmä, jossa biotankit ovat sijoitettuna hallin sisälle. Varkauden ABC Carwash on ensimmäinen henkilö- ja pakettiautojen rollover-autopesukoneella varustettu pesupiste Suomessa, jossa tämänkaltainen vedenkierrätysjärjestelmä on käytössä. Biotankkien sijoittamisessa sisälle pesularakennukseen saadaan biologisen vedenpuhdistusjärjestelmän olosuhteet tasaisiksi ympäri vuoden.

ABC Carwasheihin tulee Prowash Oy:n toimittama biologinen vedenpuhdistusjärjestelmä, jonka ansiosta pesujen vedenkulutus voidaan minimoida. Puhdistusteknologian ja -järjestelmä perustuu biologiseen prosessiin, joka vastaa luonnon omavaraista veden puhdistumista. ABC Carwashin vedenpuhdistamossa sama luonnollinen puhdistus tapahtuu paljon nopeammin, koska mikro-organismien kasvua stimuloidaan lisäämällä prosessiin ylimääräistä happea erillisten puhaltimien avulla. Koska mitään lisäaineita ei tarvita ja puhdistus tapahtuu luonnollisesti. ABC Carwashin vedenpuhdistus on suurelta osin itseohjautuva prosessi. Vedenpuhdistuksen avulla puhtaan vedenkulutus saadaan jopa viidesosaan normaalista. Puhdasta vettä käytetään auton huuhteluun pesuohjelmien lopussa.

Ympäristöystävällisyys on huomioitu myös sähkönkulutuksessa. ABC Carwashin valaistus on toteutettu LED-valoilla ja pesulan sisätilojen valaistusta säädetään automaattisesti käytön mukaan. Osuuskauppa PeeÄssän kaikki käytettävä sähkö on tuotettu jo muutaman vuoden ajan yksinomaan uusiutuvilla energiamuodoilla, eli tuuli-, aurinko- ja vesivoimalla. Lisäksi pesussa on käytössä ainoastaan ympäristöystävällisiä, mutta tehokkaita pesuaineita ja tietenkin pehmeät pesuharjat, jotka ovat hellävaraisia auton maalipinnalle.

Pesukoneet ovat Prowash Oy:n maahantuoman Washtecin rollover -autonpesukoneita. Pesukoneiden valintakriteereissä ympäristöystävällisyyden lisäksi on painotettu auton pesutulosta ja koneiden luotettavuutta. ABC Carwash –autopesuasema Varkauden asiakkaiden autojen kiilto varmistetaan Shinetecs- erikoiskiillotusvahalla. Pesuhallit on rakentanut suomalainen Havamodules Oy. Pesukoneet ja biologinen vedenpuhdistusjärjestelmä ovat asennettuna halleihin jo Havamodulesin tehtaalla Salossa.

Pesut ABC Carwash Varkauteen voi ostaa helposti ja nopeasti ABC-mobiilista tai maksutolpasta. ABC-mobiilissa PeeÄssän pesuloihin ostetut sarja- ja kuukausipesut voi käyttää millä tahansa PeeÄssän ABC Carwash -autopesuasemalla.

ABC Carwash Varkaus täydentää PeeÄssän autopesutarjontaa entisestään. Ennestään autopesuja on ollut tarjolla ABC Siilinjärvellä, Kuopion Prisman yhteydessä Savilahdessa ja ABC Pitkälahdessa.

Pesuja uudesta autopesusta voi ostaa helposti ja nopeasti ABC-mobiilista. Avajaistarjouksena ABC-mobiilissa on 14.5. asti kolme Premium pesua yhden hinnalla.