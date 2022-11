ABC Heinola uudistui: Valikoimat ja palvelut räätälöity erityisesti liikkuvan asiakkaan tarpeisiin

ABC Heinola on yksi nelostien suosituimmista pysähdyspaikoista. ABC Heinolan palveluita sekä valikoimia onkin uudistuksen myötä hiottu erityisesti liikkuvan asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden.

- Olemme tutkineet mistä asiakkaamme tulevat ja minne he menevät. Valikoimat ja palvelut on räätälöity niin, että ne tekisivät asiakkaillemme mahdollisimman helpon ja monipuolisen pysähdyksen. Tyypillinen ABC Heinolan asiakas on ohikulkumatkalla oleva matkustaja, joka poikkeaa noutamaan nopeaa evästä joko paikan päällä tai autossa syötäväksi, kertoo ABC ryhmäpäällikkö Sami Kovanen Hämeenmaalta.

Heinolan ABC-marketista löytyvät nyt kaivatut itsepalvelukassat, jotka osaltaan mahdollistavat asiakkaille entistäkin sujuvammat pysähdykset.

Ohikulkumatkalla olevien asiakkaiden lisäksi ABC Heinola palvelee ABC-liikeidean mukaisesti tietenkin myös lähiseudulla asuvia ja siellä vapaa-aikaansa viettäviä asiakkaita.

Vastuullisuus näkyy uudistuksissa

Työ fiksumman energiankäytön eteen on osuuskaupalle tärkeää. Uudistuksessa yksi keskeisistä asioista oli energiatehokkuuden paraneminen kiinteistössä, kun käyttöikänsä päässä olleet ilmanvaihto- ja kylmälaitteet vaihdettiin nykyaikaisiin, energiatehokkaisiin laitteisiin.

Lisäksi ABC Heinolan sähköautojen suurteholatauksen kapasiteetti tuplataan ensi vuoden alussa.