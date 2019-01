ABC Keljonkaalle Arnoldsin donitsit

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 600 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 130 000. Keskimaa työllistää lähes 2000 keskisuomalaista.

www.keskimaa.fi

ABC-ketju on suomalainen palveluyritys, joka on osa S-ryhmää lupauksenaan tarjota palveluita helposti ja nopeasti sekä matkailijoille, että lähiseudulla asuville vuoden jokaisena päivänä. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemat, ABC-automaattiasemat sekä ABC CarWash -autopesupaikat. Ravintoloissa käytetään 100 % kotimaisia liharaaka-aineita. ABC-asemilla myydään vuosittain yli 10 miljoonaa ruoka-annosta ja 24 miljoonaa kuppia kahvia. ABC-ketju työllistää noin 4 000 ABC-ammattilaista. Autoileville asiakkaille on käytössä myös ABC-mobiilipalvelu, jossa saatavilla jo mobiilitankkaus ja -pesu.

www.abcasemat.fi

Arnolds on Suomen ensimmäinen amerikkalaistyylinen kahvilaketju, joka aloitti toimintansa vuonna 1991. Arnoldsilla on Suomessa kolmisenkymmentä franchising-periaatteella toimivaa kahvilaa. Ketju työllistää lähes 250 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 13 300 000 euroa. Arnolds on valittu Vuoden Franchising-ketjuksi 1999 ja 2011.

www.arnolds.fi