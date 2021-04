ABC-liikennemyymälät palaavat 19.4. alkaen täyden palvelun taukopaikoiksi

Jaa

Ravintolasulun päättyessä ABC-verkosto avaa koko palvelukirjonsa asiakkaiden käyttöön maanantaista 19.4. alkaen. Olennaisin muutos sulkuaikaan on ravintolasalien aukeamisen sallima ruokailu ja tauon viettäminen sisätiloissa. Alueelliset rajoitukset vaikuttavat osassa Suomea ravintoloiden asiakaspaikkojen määrään, mutta ne eivät säätele liikennemyymälöiden aukioloaikoja. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan edelleen monin tavoin.

ABC-asemien ravintosalien auetessa niiden normaalitarjonta, noutopöytä, à la carte -annokset, vitriinin makeat ja suolaiset kahvileivät sekä kylmät ja kuumat juomat, on jälleen nautittavissa normaalisti sisätiloissa. Kaikkea saa ostettua mukaan edelleen myös take away -annoksina. Asioinnin nopeutta ja sujuvuutta voi lisätä tilaamalla ruuat ennakkoon ABC-mobiililla. Ennakkoon tilatut annokset voi ottaa mukaan tai syödä normaalitapaan ravintolassa.

Ruokakauppa, mittarikentän palvelut ja ABC CarWash -autopesupaikat ovat normaalisti käytettävissä. Myös polttonesteiden ja autopesun maksaminen sujuu kätevästi ABC-mobiililla.

– Osa asemien palveluista voi avautua hieman vaiheistetusti, mutta tavoitteemme on, että koko verkosto on täydessä palveluvalmiudessa noin viikon kuluttua ravintolasulun päättymisestä.Seuraamme sulun päätyttyäkin tarkasti alueellisissa rajoituksissa tapahtuvia muutoksia ja reagoimme niihin säätämällä tarvittaessa asiakaspaikkojen määrää, ABC-ketjuohjauksen kehitysjohtaja Marko Fonsén kertoo.

Kehittyvät palvelut liikkujia palvelemassa

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että kevään ja mökkeilykauden käynnistyessä kunnolla, pääsemme palvelemaan tielläliikkujia täydellä palveluvalikoimalla. Lisääntyneet teiden liikennemäärät osoittavat, että ihmisillä on suuri tarve päästä liikkeelle ja nauttimaan Suomen keväästä. Meillä taas on tarjota yhä mielenkiintoisempia palveluita ja tuotetarjontaa eri tarpeisiin. Uutta on tulossa niin kaupan, ravintolan kuin mittarikentänkin tarjontaan, ABC-ketjujohtaja Harri Tuomaala toteaa.

Ravintolatarjontaan tulee uutta muun muassa toukokuussa uudistuvan à la carte -listan muodossa. Listalle on tullut ja tulee vieläkin lisää tuotteita, jotka on helppo ottaa myös mukaan. Toukokuussa on tulossa myös Suomen suosituin äitienpäivälounas, jota päästään viime vuodesta poiketen nauttimaan taas normaalisti noutopöydästä sunnuntaina 9.5.

Turvallisuus edelleen toiminnan keskiössä

ABC-asemilla huolehditaan edelleen kaikin tavoin, että toimipaikkojen turvallisuus ja hygienia ovat erityisen hyvin hoidettu. Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja yrityksen sisäisiä koronavirusta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Henkilökunta on ohjeistettu huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja yleisestä hygieniasta sekä toimimaan poikkeustilanteissa.

Henkilökuntamme käyttää myös aina kasvosuojaimia ollessaan samoissa tiloissa muiden työntekijöiden tai asiakkaiden kanssa. Siivouskäytäntöjä on tehostettu ja saippuan, käsidesin ja käsipyyhkeiden riittävyys kaikissa tiloissa varmistettu. Lisäksi asiakkaita ohjeistetaan monin tavoin, jotta asiointi on mahdollisimman turvallista.

Teiden varsilla ja kaupunkien liepeillä on Suomen kattava noin sadan ABC-aseman verkosto sekä reilusti yli kolmesataa ABC-automaattiasemaa. Lisäksi autopesu onnistuu noin sadassa ABC CarWash -pesupaikassa.

Tarkat tiedot palveluista voi tarkastaa ABC-mobiilista tai osoitteesta: www.abcasemat.fi