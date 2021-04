ABC Palokan sisätilat ja palvelukokonaisuus ovat uudistuneet

Jaa

ABC Palokan kokonaisvaltainen uudistus on valmistunut sisätilojen ja palvelukokonaisuuden osalta. Remontin aikana liikennemyymälä on uudistettu sisätilojen osalta moderniksi, uuden ABC brändi-ilmeen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Uudistuksessa on tavoiteltu lentokenttämäistä asiointikokemusta. Palvelukonseptit on hiottu asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden. Uusina palveluina on toteutettu muun muassanoutopöytään lisätty pitsapöytä, perheille rauhoitetut tilat leikkipaikkoineen sekä liikkuvaa työntekoa tukevat modernit kokoustilat.

Vuonna 2009 avattu ABC Palokka on uudistettu kokonaisvaltaisesti sisätilojen osalta maalis-huhtikuun aikana. Liikennemyymälän sisätilat olivat remontin vuoksi suljettuina kolme viikkoa. Palveluja on avattu jo edellisten viikkojen ravintoloiden sulkutilan mahdollistamalla tavalla. ABC Palokan ulkoasun ja pylonin päivitys jatkuvat vielä kevään aikana.

− ABC Palokan uudistuksen ideana on ollut lisätä ”lentokenttämäisyyttä.” Olemme halunneet tuoda lisää selkeyttä ja nopeutta, sillä monet asiakkaistamme ovat kiireisiä ja arvostavat nopeaa ja sujuvaa asiointia. Olemme huomioineet myös pidempään viivähtävien sekä etätyöntekijöiden tarpeet, taustoittaa ABC-liiketoimintojen toimialajohtaja Heikki Tervanen.

− Avasimme liikennemyymälän haastavassa tilanteessa, kun ainoastaan noutomyynti oli mahdollista. Tämä on kuitenkin mahdollistanut meille ruoan mukaan myyntiin panostamisen sekä palvelukonseptien hiomisen. Vajaan parin viikon harjoittelun jälkeen pääsemme nyt avaamaan asiakkaille kaikki ravintolapalvelut ja mahdollisuuden myös ravintolassa ruokailuun, iloitsee Tervanen rajoitusten päättymistä liikennemyymälöiden osalta.

Ravintolapalveluissa korostuvat nopea ja viihtyisä asiointi – myös muuttuneet työnkekotavat on huomioitu

Uudistuksen yhteydessä liikennemyymälän palveluja ja tiloja on hiottu vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden odotuksia ja asiointitarpeita. Ravintolapalveluissa halutaan varmistaa asiakkaiden sujuva asiointi ja mahdollistaa erilaisten palveluiden saatavuus, kuten ruoan ennakkotilaaminen, digitaalinen asiointi sekä ruoan take away -myynti.



ABC Palokan ravintolatarjonnasta on saatavillaABC:n oman ravintolatuotteistuksen lisäksi Hesburger. Lisäksi ABC Palokassa toteutetaan ABC-ketjun pilotti, jossa perinteiseen noutopöytään tuodaan tarjolle pitsapöytä. Pitsapöydästä asiakas voi noutaa pitsaa makunsa mukaan.



− Uudistuksen tavoitteena meillä on ollut tehdä liikennemyymälästämme asiakkaille viihtyisä olohuone, josta on helppoa hakea ruokaa mukaan tai jäädä ruokailemaan paikanpäälle. Olemme panostaneet erityisesti asiakaskokemukseen - ympäristön viihtyisyyteen ja nopean asioinnin palveluihin, kertoo ABC Palokan liikennemyymäläpäällikkö Jouko Järvenpää.

− Tavanomaisen liikennemyymäläpalveluiden lisäksi olemme panostaneet myös kokous- ja neuvottelutiloihin. Olemme huomanneet, että tiellä liikkujilla ja paikallisilla asiakkailla on yhä enemmän tarvetta myös kokouspalveluille, kun työntekeminen ei enää ole paikkaan sidottua. Lisäksi perheet on huomioitu nyt uudella tavalla, kun heille on rauhoitettu omat tilat leikkipaikkoineen. Myös wc-tilojen remontti on toteutettu perheitä huomioiden, Järvenpää lisää.

ABC-marketin valikoimissa on panostettu erityisesti paistopistetuotteisiin ja mukaan otettaviin nopean syömisen tuotteisiin. Myös suosittu Finnmarin sisustus- ja lahjatarvikemyymälä jatkuu ABC-marketin yhteydessä.

Merkittävät panostukset kiinteistön energiatehokkuuteen

Uudistuksessa on kiinnitetty ilmeen ja palveluiden lisäksi huomiota tilojen energiatehokkuuteen, akustiikkaan ja valaistukseen. Osuuskauppa Keskimaan hiilineutraalisuustavoitteen mukaisesti sähkönkulutusta on vähennetty energiatehokkuutta parantamalla ja kylmätekniikan uudistuksella. Tavoitteena on päästä selvästi alempaan energiankulutukseen ympäristöturvallisilla kylmäaineilla.

− ABC Palokka on sijainniltaan uuden Kirri-Tikkakoski -moottoritien valmistuttua valtakunnallisesti entistäkin merkittävämpi pysähdyspaikka. Haluamme tarjota asiakkaille modernin palvelukonseptin, jossa on aidosti mietitty niin tiellä liikkujien kuin lähiasukkaidenkin tarpeita, Tervanen kiteyttää.

ABC Palokan remontti on ollut yli 1 000 000 euron investointi. Piha-alueella sijaitseva ABC Carwash -autopesu on uusittu vuonna 2019. Osuuskauppa Keskimaa on toteuttanut edellisen kerran näin mittavan ABC uudistuksen ABC Vaajakoskella vuonna 2019.