ABC Palokka uudistuu – sisätilat uudistetaan kauttaaltaan, palveluja hiotaan ja ABC-ilme päivitetään

Vuonna 2009 avattuun ABC Palokkaan tehdään kokonaisvaltainen uudistus alkuvuoden aikana. Remontin aikana liikennemyymälä raikastetaan ja modernisoidaan niin sisä- kuin ulkotilojenkin osalta. Samalla ABC Palokka päivitetään ABC:n uuden brändi-ilmeen mukaiseksi. Palvelukonseptia hiotaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden.

Osuuskauppa Keskimaa uudistaa ABC Palokan maaliskuun kuluessa. Vuonna 2009 avatun liikennemyymälä uudistuu niin ulkoiselta ilmeeltään kuin sisätilojen osalta.

− Palokan asuin- ja palvelualue kehittyy vauhdikkaasti ja haluamme olla paikallisena palvelujen tarjoajana tässä kehityksessä mukana. Lisäksi Kirri−Tikkakoski -moottoritien valmistumisen ennakoidaan lisäävän liikennettä, joten samalla myös ABC Palokan merkitys valtakunnallisena pysähdyspaikkana kasvaa, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.



Tilasuunnittelussa huomioitu asiakkaiden erilaiset tarpeet

Uudistuksen yhteydessä liikennemyymälän palveluja hiotaan vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

− ABC Palokka on monelle tuttu ja turvallinen hengähdyspaikka. Haluamme tarjota mahdollisimman viihtyisät puitteet virkistävälle tauolle ja hyvälle ruoalle. Uudistuksessa ABC Palokka jaetaan useammaksi erilliseksi kokonaisuudeksi, josta löytyy asiointiin sopiva tila. Alueen asukkaille tarjotaan olohuonemainen ja viihtyisä ympäristö, matkailijoille nopean palvelun mahdollisuus ja lisäksi lapsiperheille on suunniteltu oma perhealue, jossa on huomioitu perheiden asiointitarpeet ja lasten leikkiminen, kertoo ABC Palokan liikennemyymäläpäällikkö Jouko Järvenpää.

− Tauko- ja ruokapalvelujen ohella ABC Palokassa korostuvat nopea asiointi sekä noutopalvelut. Meiltä ostetaan paljon ruokaa ja kahvia mukaan, joten haluamme uudistetussa liikennemyymälässä panostaa erityisesti mobiiliostamiseen sekä asiointinopeuteen, Järvenpää jatkaa.



Ravintola- ja palvelutarjonta säilyy entisellään, energiatehokkuus paranee

ABC Palokan marketpalvelut uudistuvat lentokenttämaiseksi nopean ostamisen lähikaupaksi. Marketissa panostetaan paistopistetuotteisiin ja mukaan otettaviin nopean syömisen tuotteisiin. Suosittu Finnmarin sisustus- ja lahjatarvikemyymälä jatkaa ABC marketin yhteydessä. ABC Palokan tiloissa ravintolatarjonnasta vastaa ABC:n oman ravintolan lisäksi jatkossakin Hesburger. ABC:n noutopöytään tuodaan uutuutena pitsapöytä. Palokka on ABC-ketjun toinen yksikkö, johon ketjussa pilotoinnissa oleva pitsapöytäuutuus toteutetaan. Lisäksi uudistettuihin tiloihin saadaan lisää kokous- ja neuvottelutiloja. Piha-alueella sijaitseva ABC Carwash -autopesu on uusittu vuonna 2019.

Uudistuksessa kiinnitetään ilmeen ja palveluiden lisäksi huomiota tilojen energiatehokkuuteen, akustiikkaan ja valaistukseen. Osuuskauppa Keskimaan hiilineutraalisuustavoitteen mukaisesti sähkönkulutusta vähennetään energiatehokkuutta parantamalla ja kylmätekniikan uudistuksella. Tavoitteena on päästä selvästi alempaan energiankulutukseen ympäristöturvallisilla kylmäaineilla.





Keskimaan palveluja kehitetään määrätietoisesti

ABC Palokan uudistus käynnistyy hiihtolomien jälkeen viikolla 10. Liikennemyymälän sisätilat ovat suljettuina remontin vuoksi kolmen viikon ajan, viikot 10–12. Viikolla 13 avautuu ensin liikennemyymälän ravintolapalvelut, jonka jälkeen palvelut ja tuotteet tuodaan tarjolle remontin etenemisen mukaan. Ulkoilme uudistetaan talven väistyttyä.

Investoinnin kustannusarvio on yli 1 000 000 euroa. Osuuskauppa Keskimaa on toteuttanut edellisen ABC-liikennemyymäläuudistuksen Vaajakoskella 2019.

− Jatkamme määrätietoisesti Keskimaan palvelujen kehittämistä kaikilla toimialoillamme koronan tuomista haasteista huolimatta. Kehitysinvestoinnit ovat tärkeitä asiakkaillemme, toimintamme kehittymiselle sekä yhteistyökumppaneillemme, summaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.