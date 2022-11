ABC Viitasaari uudistuu – remontti valmistuu joulukuun alkuun

Osuuskauppa Keskimaa uudistaa ABC Viitasaaren. 18-vuotias liikennemyymälä uudistuu niin ulkoiselta ilmeeltään kuin sisätilojen osalta, erityistä huomiota kiinnitetään talotekniikan nykyaikaistamiseen ja energiatehokkuuteen.

− Olemme aloittaneet Viitasaaren ABC:n uudistustyöt jo kesällä, jolloin olemme laajentaneet lastaus- ja varastotiloja sekä valmistelleet taustalla talotekniikan uudistustöitä. Pääurakka alkaa marraskuussa, jolloin tehdään sisustus-, keittiö-, talotekniikka- ja brändiuudistukset, taustoittaa ABC-liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen tulevia toimenpiteitä.



− ABC Viitasaari on valtakunnallisesti yksi kauneimmista pysähdyspaikoista ja erittäin suosittu taukopaikka. Meille on tärkeää uudistua, jotta asiakkaiden suosio pysyy myös tulevina vuosina. Haluamme olla mukana myös uusien palvelujen kehittämisessä sekä energiatehostamistyössä. Uutena palveluna tänä vuonna avattu ABC-lataus on nopeasti tehnyt ABC Viitasaaresta yhden ABC-ketjun suosituimmista sähköautojen latauspaikoista. Suosion myötä olemme jo avausvuonna lisänneet latauksen tehoa sekä latauspaikkoja, Heikki Tervanen jatkaa.

Huomio valikoimiin, viihtyisyyteen, sujuvaan asiointiin sekä energiatehokkuuteen

Uudistuksen yhteydessä liikennemyymälässä niin ravintolan kuin marketin valikoimia hiotaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.

− Uudistus sisältää useita asiakkaan asiointia ja ostamista sujuvoittavia ratkaisuja, kuten itsepalvelukassat ja diginäytöt. Lisäksi uusimme asiakaspalveluympäristön kuluneita tai käyttöikänsä päässä olevia laitteita sekä kalusteita. Myös toimipaikan ulkomainokset uudistetaan ABC-brändiuudistuksen mukaisiksi, kertoo ABC Viitasaaren liikennemyymäläpäällikkö Kirsti Partti asiakkaille näkyvistä muutoksista.

− Henkilökuntamme näkökulmasta viihtyisyys, työturvallisuus sekä työergonomia paranevat. Tilojen ja laitteiden uudistukset sekä taustatilojen käytännöllisyyden kehittäminen parantavat merkittävästi työskentely-ympäristöämme, iloitsee Kirsti.

Uudistuksessa yksi keskeisistä asioista on energiatehokkuuden paraneminen kiinteistössä, kun käyttöikänsä päässä olevat ilmanvaihto- ja kylmälaitteet vaihdetaan nykyaikaisiin, energiatehokkaisiin laitteisiin.

Remontti sulkee liikennemyymälän sisätilat marraskuun lopulla

ABC Viitasaaren sisätilat suljetaan remontin vuoksi kolmen viikon ajaksi isänpäiväviikonlopun jälkeen. Liikennemyymälän sisätilat ovat suljettuina 14.11.2022 alkaen. ABC:n polttoaine- ja latauspalvelut pysyvät kuitenkin asiakkaiden saatavilla normaalisti koko remontin ajan. Uudistuksen valmistuttua avajaisviikkoa vietetään joulukuun ensimmäisellä viikolla (viikko 49).

Investoinnin kustannusarvio on noin 1 250 000 euroa. Osuuskauppa Keskimaa on toteuttanut edellisen ABC liikennemyymäläuudistuksen vuonna 2021, jolloin uudistettiin ABC Palokka.