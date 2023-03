Abilympics-kilpailu alkaa tänään – Suomi jatkaa organisaation hallituksessa

International Abilympics Foundation (IAF) edistää vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien ammattitaitokilpailutoiminnalla ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja arvostusta maailmalla. Abilympics-kilpailu järjestetään joka neljäs vuosi. Tänä vuonna kilpaillaan Ranskan Metzissä 24.–25.3.

Vaikka kilpailussa ei ole ikärajaa, Suomen periaatteena on tuoda kilpailuun ammattiin opiskelevia nuoria. Sillä tavoin saavutetaan parhaiten Skills Finlandin hallituksen osallistumiselle asettamat tavoitteet, jotka ovat ammatillisen erityisopetuksen huippuosaamisen kehittäminen ja sen kansainvälistymisen vahvistaminen.

Järjestön yleiskokous järjestettiin keskiviikkona 22.3. Ranskassa Abilympics-kilpailun yhteydessä. Suomea järjestön hallituksessa vuodesta 2021 alkaen edustanut Petteri Ora valittiin jatkokaudelle selvin luvuin.

”Suomella on paljon kokemusta kansainvälisiin kilpailuihin osallistumisesta ja myös niiden järjestämisestä. Olemme tunnettuja hyvin järjestetyistä ja tuomaroiduista ammattitaitokilpailuistamme. Myös Suomen ammatillinen erityisopetus on laadukasta ja kattavaa, ja sen toteutus on herättänyt paljon positiivista kiinnostusta IAF:n jäsenmaissa”, Ora kommentoi.

Varsinainen kilpailu alkaa tänään perjantaina. Suomen kilpailijat osallistuvat kukin omaan lajiinsa suorittaen kahden kilpailupäivän aikana oman alansa ammattitaitoa mittaavia tehtäviä. Suomen joukkueeseen kuuluu 13 ammattiin opiskelevaa nuorta.

Kansainvälinen Abilympics-kilpailu

Kansainvälinen Abilympics-kilpailu järjestetään Ranskan Metzissä 24.–25.3.2023. Kilpailuun osallistuu noin 400 kilpailijaa 27 maasta. Lajeja on yhteensä 44, ja Suomen joukkue osallistuu niistä yhdeksään.

Suomi on osallistunut kansainväliseen Abilympics-kilpailuun vuodesta 2007. Edellisen kerran kilpailu järjestettiin vuona 2016 Ranskan Bordeaux’ssa.

Suomen ammattitaitomaajoukkueen osallistujat tulevat viidestä eri ammatillisesta oppilaitoksesta. Mukana on kilpailijoita ja tuomareita Ammattiopisto Livestä, Ammattiopisto Luovista, Ammattiopisto Spesiasta ja Kiipulan ammattiopistosta.